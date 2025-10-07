Citic vende a Polonia el primero de los robots antiincendios que prevé ensamblar en O Porriño

«La verdad es que la perspectiva de negocio es muy buena». Así explican las fuentes consultadas de Citic Censa el inicio de la comercialización de los robots antiincendios. Un nicho de negocio que la multinacional china prevé pilotar desde su base en O Porriño y que ya está dando sus frutos. La nueva división con raíces gallegas, Emergency Robots, ha logrado vender a Polonia el primero de estos sistemas, un modelo RXR-MC80JD, que ya se encuentra en pruebas en las instalaciones porriñesas antes de ser enviado al país del centro de Europa.

El presidente del conglomerado asiático, Xi Guohua, explicó en su visita a Vigo el pasado mayo que buscaban nuevos negocios en los que crecer e «invertir más en Galicia». Todo ello con su filial, la calderera Citic HIC Gándara Censa, en el centro, ya que además es el hogar de la delegación europea creada por el grupo el año pasado. Desde el primer momento se habló de entrar en la fabricación aquí de partes de torres eólicas y de robots industriales, que se perfiló más tarde hace los sistemas antiincendios de control remoto.

Características

Ahora, el primero de estas unidades ya está aquí. Es un modelo RXR-MC80JD, llegado directamente desde China y considerado el más adecuado para este mercado. Según la empresa del grupo que la fabrica, Citic Kaicheng Intelligence Equipment, se trata de un «robot explorador y de extinción de incendios a prueba de explosiones» que está diseñado para entornos difíciles como refinerías petroquímicas, almacenes de petróleo y gas y otras instalaciones de fabricación, almacenamiento y transporte de productos químicos.

«El producto consta de una plataforma robótica con monitor y panel de control remoto. Ayudará al equipo de bomberos a mejorar la seguridad de los rescates y a reducir el número de víctimas en las misiones», añaden.

La unidad ya «rueda» por O Porriño y, de hecho, se encuentra en las oficinas centrales de la fábrica del polígono de As Gándaras. Allí se está verificando y testando antes de demostrar sus capacidades ante las administraciones y de ser enviado Polonia, donde trabajará para los bomberos de una ciudad después de que Citic venciese en una licitación pública. El precio de este tipo de robots oscila entre los 100.000 y los 250.000 euros.

Mientras se va perfilando esta unidad de negocio, cuyo objetivo final será el ensamblaje local de estos robots con las piezas llegadas desde China, Citic Censa continúa trabajando para amarrar contratos de calderería. De hecho, identifican en estos momentos grandes posibilidades en nichos como la minería y la hidráulica, con la confianza de cerrar pedidos antes de que culmine el año. Entre los planes están firmar la producción de molinos para dos minas y un proyecto para una presa.