Balaídos conquista el hito de los dos millones de K9 viguesas y reafirma su «fuerte liderazgo» en vehículos comerciales

Dos millones de K9 viguesas. Es el hito que ha conquistado hoy Balaídos en tiempo récord, desde que la última generación sus vehículos comerciales ligeros (Peugeot, Citroën, Opel/Vauxhall y Fiat) comenzó a producirse en serie en 2018 en el Sistema 2 de la planta. Stellantis Vigo se alza con una cifra millonaria que en esta ocasión ha encarnado un Citroën Berlingo versión de pasajeros y lo ha hecho gracias al frenético ritmo de unas instalaciones que ensamblan 1.200 unidades diarias de furgonetas, a razón de prácticamente una por minuto. «Vigo es un referente en la producción de vehículos comerciales, térmicos y eléctricos, y este hito nos impulsa a seguir mejorando y superándonos juntos cada día», destacó el director de la planta, José Luis Alonso Mosquera, en un acto celebrado este martes en el que participó Emanuele Cappellano, Global Head of Stellantis Pro One. «Es un honor participar en este evento, que nos permite reafirmar el fuerte liderazgo de los vehículos comerciales ligeros», señaló por su parte el máximo responsable de esta división del grupo automovilístico.

Los Peugeot Rifter/Partner, Citroën Berlingo/Berlingo Van, Opel/ Vauxhall Combo Life/Cargo y Fiat Dobló/Dobló Van suman ya 6,5 millones de unidades producidas que se reparten en tres generaciones diferentes (M49/59, B9 y K9, según sus códigos industriales), todos ellos modelos que se han fabricado desde 1996 y hasta la fecha en la planta olívica. Desde que inició su actividad en 1958, Balaídos ha despachado más de 16 millones de vehículos y de ellos 8,2 millones son utilitarios ligeros, lo que supera ligeramente el 50% del volumen total de producción de la factoría.

El hito alcanzado hoy «es reflejo del excelente trabajo realizado por los equipos, a lo largo de los años, y de su fuerte compromiso con la calidad y la eficiencia», señaló Cappellano sobre los vehículos comerciales producidos en la planta olívica, los modelos más vendidos en la Unión Europea en su segmento y que este año acaparan casi la mitad de la cuota con 137.000 unidades matriculadas.