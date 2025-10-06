«Queremos exportar un nuevo modelo de movilidad de Galicia al resto de Europa»

Director de innovación de Castrosúa desde el año 2022, el ingeniero de caminos Gustavo García es el gerente de la start up Mobme. La carrocera compostelana ha diseñado ya el nanovehículo Neno que quiere revolucionar la movilidad en Santiago. En colaboración con la empresa pública de autobuses Tussa estudian como desplegar estos microcoches que podrían ser alquilados por particulares y también aportar soluciones para el traslado a algunas empresas.

¿Hay alguna estimación de cuándo podría empezar a funcionar el nuevo sistema de movilidad?

Estamos iniciando los contactos. Tuvimos un evento a mediados de septiembre, que fue sólo el primero de varios que tiene por objetivo sumar empresas e instituciones interesadas al proyecto y luego, sobre sus necesidades, ver pequeños ajustes viables que permitan el éxito del sistema. Podré contestar mejor un poco más adelante, tras esta ronda de reuniones previas al lanzamiento.

Hay interés entre las empresas de la ciudad para que sus trabajadores usen este servicio?

La reunión con una representación de empresarios ha sido muy positiva, y desde luego ha despertado su interés. Mobme no busca imponer un sistema a una ciudad, sino personalizar la propuesta a las necesidades reales de la ciudad, por lo que todos los agentes que decidan sumarse tendrán la posibilidad de plantearnos opciones. El contacto con los ciudadanos, empresarios e instituciones es clave. Aquí el papel que juega Tussa es fundamental, y su conocimiento profundo de las necesidades en movilidad de Santiago es clave.

¿Qué ventajas acarrearía para el tráfico de Compostela?

Desde el momento en que se sustituye vehículo propio por vehículo compartido, hay una cierta mejora. Se eliminará un tráfico residual sin valor añadido como es el de los vehículos en búsqueda de aparcamiento en zonas saturadas. No obstante, el sistema ofrece ventajas más determinantes como la intermodalidad, ya que complementa el uso de otros medios de transporte, una menor contaminación, un uso racional y democrático del espacio urbano a disposición de todos, y el cambio conceptual que supone el uso del vehículo como servicio y no como propiedad, lo que equivale a entender que es un medio y no un fin, el fin es y siempre ha sido desplazarse.

¿Aproximadamente cuánto costaría usar el servicio para un usuario que quisiese alquilar coches?

Un desplazamiento costaría aproximadamente en torno a los 0,25 € y 0,30 € por minuto, más un pequeño importe inicial que evite un uso irracional que afecte al coste de oportunidad de los usuarios que sí precisen el sistema para sus desplazamientos. No obstante, esto es un valor medio. Como en todo sistema de transporte, hay horas valle, horas punta, y otros factores que podrán alterar levemente al alza o a la baja este precio, y ese ajuste al detalle sólo podrá hacerse una vez definido el sistema en su totalidad al finalizar la etapa de conversaciones con empresarios e instituciones interesadas en el proyecto.

¿Cuántos coches podrían desplegarse por la ciudad?

Hasta que no acaben las conversaciones con empresarios e instituciones, es imposible saber la cifra pues dependerá del interés manifestado por éstos. Mobme y Tussa estamos planteando un proyecto pionero, único conceptualmente, por lo que no podemos importar cifras de otras ciudades similares. Sencillamente porque no las hay. Será Santiago quien genere el primer sistema de este tipo y quien sirva de referencia y modelo para otras ciudades a futuro, que vendrán a aprender de nuestra experiencia y a mirar en nuestro espejo. El objetivo de Mobme es precisamente exportar este modelo de Santiago al resto de Galicia, España y Europa, aunque como ya he comentado cada ciudad requiere una personalización específica por lo que no se puede simplemente «copiar» el sistema. Eso no funcionaría.

Gustavo García conduciendo un vehículo Neno de Castrosúa / Jesús Prieto

En Santiago ya se realizó un estudio de movilidad para detectar las necesidades y las zonas con más demanda donde se podrían instalar los puntos donde recoger y dejar los coches. ¿Qué problemas se han detectado? ¿Se han empezado ya estudios para otras ciudades?

Se ha hablado con otras ciudades, con análisis preliminares, e incluso algunas de éstas han mostrado interés lo cual siempre es motivador, pero a día de hoy nuestra prioridad es Santiago. Estamos 100% volcados con nuestra ciudad y en este primer proyecto que servirá de escaparate al resto. Queremos abordar un proyecto de transformación profunda del concepto de movilidad en sí mismo, y todos nuestros sentidos están alineados en darlo todo para que Santiago tenga una movilidad modelo en los próximos años. Una vez conseguido, abordaremos otros proyectos.

Hay algún sistema similar instalado en otras zonas del mundo. ¿Cómo ha funcionado?

Realmente no, no lo hay. Algunas ciudades como Valladolid, Lille o París han señalizado -o están en ello- estacionamientos públicos concretos reservados para carsharing, pero no es comparable. Para nosotros el carsharing es sólo una parte, e incluso aquí, somos innovadores desde el momento en que involucramos a los agentes sociales para establecer esas zonas. Nuestro sistema es un sistema holístico de verdad, no se queda en palabras. Es un proyecto pionero dónde empresas e instituciones pueden aprovecharse del mismo para contribuir a la mejora de la ciudad a través de una movilidad más eficiente, sostenible y democrática en los principios ya mencionados, a la vez que impulsan la actividad local y una mejora de la calidad de vida de todos los habitantes. Hasta donde sabemos, no hay nadie que haya impulsado esto hasta ahora. Esperamos ser los primeros y mostrar que una nueva movilidad es posible.