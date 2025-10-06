El plazo de aceptación de la opa a Sabadell encara sus últimos días

El plazo de aceptación de la Oferta Pública de Adquisición (opa) de BBVA sobre Banco Sabadell finalizará este viernes, 10 de octubre (incluido) tras 17 meses desde el anuncio de la operación, en mayo de 2024. Fue el pasado 8 de septiembre cuando formalmente se inició el plazo de aceptación de esta oferta. El objetivo de BBVA es adquirir todo el capital de Sabadell, aunque la condición mínima de aceptación está establecida en la mitad mas uno de las acciones con derecho de voto del banco catalán.

El plazo de aceptación se habrá extendido 30 días naturales cuando llegue al 10 de octubre, teniendo en cuenta que este periodo tuvo que pausarse entre el 22 y el 25 de septiembre por el anuncio de la mejora del precio que realizó BBVA.

En concreto, la opa se inició con una contraprestación de una acción de BBVA y un pago de 0,70 euros por 5,5483 acciones de Sabadell. Sin embargo, y tras rechazar en varias ocasiones una mejora del precio, el banco ‘azul’ anunció el 22 de septiembre un alza del precio del 10% hasta intercambiar una acción suya por 4,8376 títulos de Sabadell.

Además, ha eliminado el pago en efectivo de 0,70 para lograr la neutralidad fiscal de la oferta, aunque solo se conseguiría este punto si se alcanza el 50% de aceptación de la opa.

Por su parte, y siguiendo la obligación que le marca la ley de opas de emitir su parecer sobre la oferta, el consejo de administración de Sabadell ha rechazado en dos ocasiones la opa: el 12 de noviembre de manera unánime, incluyendo al inversor David Martínez, que pedía una mejora del precio; y el 30 de septiembre, cuando Martínez ya se ha desmarcado del resto de consejeros de Sabadell y ha anunciado su intención de acudir a la opa.

El escenario central para BBVA es alcanzar el 50% de aceptación. Ha asegurado durante estas semanas desde el inicio del plazo de aceptación que los institucionales acudirán a la oferta y se ha mostrado convencido de alcanzar dicho umbral.

Sin embargo, el folleto de la opa ha abierto otra posibilidad: aunque ha afirmado que no tiene intención de hacerlo, BBVA se ha reservado el derecho a renunciar al umbral del 50% si consigue más del 30% de aceptación, pero sin llegar a la mitad del capital. Si se produce esta situación, BBVA tendrá la obligación de lanzar una opa obligatoria por todo el capital que no posea y en efectivo, o con un equivalente en efectivo, a un precio equitativo.

Desde BBVA se ha trasladado a los accionistas de Sabadell que no cuenten con esta posibilidad, ya que «lo normal», según el presidente del banco azul, Carlos Torres, es que no suceda. Por parte de la entidad catalana, en cambio, se sugiere que el plazo de aceptación se situará entre el 30% y el 50% y llaman a sus accionistas a esperar a esta potencial segunda opa cuyo precio sería en efectivo y «superior».