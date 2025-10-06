20 velas en Denso... y más de 13 millones de climatizadores

Denso Vigo celebró ayer su 20º aniversario con un evento conmemorativo en sus instalaciones al que asistieron 400 personas, entre trabajadores y familias, y que contó con la presencia del alcalde de Vigo, Abel Caballero; el delegado de la Zona Franca, David Regades; el CEO de Denso Europa, Kenichiro Ito; el Head of Thermal Systems Business en Europa, CEO de Thermal Systems Group, Giuseppe Zippo; y el director de Stellantis Vigo, José Luis Alonso Mosquera.

Desde su inauguración en 2005, Denso Vigo ha consolidado su posición como referente industrial en Galicia, dedicada a la producción de sistemas de climatización para vehículos y módulos de refrigeración del motor, destinados a los principales fabricantes de automóviles en España. En estas dos décadas ha alcanzado una plantilla de 356 trabajadores y una producción acumulada de más de 13 millones de climatizadores. A lo largo de estas dos décadas, Denso ha sido protagonista de un proceso de innovación continuo. La firma ha añadido nuevas tecnologías como la fabricación de tubos de aluminio y filtros de aire y ha asumido cada vez más producciones.