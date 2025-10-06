Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

20 velas en Denso... y más de 13 millones de climatizadores

Desde su inauguración en 2005, la compañía se ha consolidado como proveedor referente del motor

Acto de celebración ayer por el 20º aniversario de Denso Vigo. | FdV

R. V.

Vigo

Denso Vigo celebró ayer su 20º aniversario con un evento conmemorativo en sus instalaciones al que asistieron 400 personas, entre trabajadores y familias, y que contó con la presencia del alcalde de Vigo, Abel Caballero; el delegado de la Zona Franca, David Regades; el CEO de Denso Europa, Kenichiro Ito; el Head of Thermal Systems Business en Europa, CEO de Thermal Systems Group, Giuseppe Zippo; y el director de Stellantis Vigo, José Luis Alonso Mosquera.

Desde su inauguración en 2005, Denso Vigo ha consolidado su posición como referente industrial en Galicia, dedicada a la producción de sistemas de climatización para vehículos y módulos de refrigeración del motor, destinados a los principales fabricantes de automóviles en España. En estas dos décadas ha alcanzado una plantilla de 356 trabajadores y una producción acumulada de más de 13 millones de climatizadores. A lo largo de estas dos décadas, Denso ha sido protagonista de un proceso de innovación continuo. La firma ha añadido nuevas tecnologías como la fabricación de tubos de aluminio y filtros de aire y ha asumido cada vez más producciones.

