La vivienda se encarece en España más del doble que la media europea

España registró de nuevo en el segundo trimestre del año la tercera mayor subida de precios de la vivienda de toda la eurozona, con un 12,8%, un incremento que solo superó la vecina Portugal (17,2%) y Croacia (13,2%), según los datos publicados este viernes por Eurostat. Si se tiene en cuenta el conjunto de países de la Unión Europea, España retrocede un puesto, hasta la cuarta posición.

Esta subida se produce después de que en el primer trimestre los precios se encarecieran en España un 12,3 % interanual. De media, los precios de la vivienda subieron un 5,1 % en la zona euro y un 5,4 % en la Unión Europea entre abril y junio de 2025 en comparación con el mismo periodo de un año antes. Ambos porcentajes son, sin embargo, ligeramente inferiores a los registrados en el primer trimestre.

Con este nuevo encarecimiento, nuevamente de dos dígitos, España más que duplica la subida de precios media en Europa y encadena tres trimestres consecutivos con alzas superiores al 10%, agravando los problemas de acceso a una vivienda, fundamentalmente en las zonas más dinámicas y especialmente para los jóvenes y aquellos colectivos con menos recursos.

En el segundo trimestre del año, siete países de la Unión Europea registraron incrementos de dos dígitos en tasa interanual: Portugal (17,2%); Bulgaria (15,5%); Hungría (15,1%); Croacia (13,2%); España (12,8%); Eslovaquia (11,3%) y Chequia (10,5%). Con subidas más moderadas figuraron Países Bajos (9,5%) o Lituania (8,8 %).