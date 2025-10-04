El vino gallego explora Brasil para sobreponerse a los aranceles de Trump

En la primera visita institucional que el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, realizó a São Paulo y Río de Janeiro el pasado mes de noviembre se pudo degustar el vino albariño. El Gobierno gallego aprovechó su estancia en Brasil para estrechar lazos con la diáspora y reforzar las relaciones empresariales entre ambos territorios. Y en el caso del sector vitivinícola no hubo mejor comienzo que presentar una de las variedades más representativas de la comunidad autónoma, tanto por su calidad como por su relevancia económica. Casi un año después, la Unión Europea ha arrancado la ratificación de su nuevo acuerdo comercial con Mercosur —este 3 de septiembre—, que abre una importante ventana a la industria para potenciar su internacionalización al otro lado del charco. A falta de que entre en vigor, el gran pacto coincide en un momento en el que las bodegas empiezan a asumir el arancel del 15% impuesto por el Gobierno de Donald Trump en Estados Unidos, que se ha resignado a aceptar Bruselas. Una veintena de ellas ya venden pequeñas cantidades en el país sudamericano y el gremio avista una oportunidad ante el contexto geopolítico actual: «Es el mercado donde puede haber potencial».

Así lo destaca el secretario general del Consejo Regulador de la D.O. Rías Baixas, Ramón Huidobro Vega, con respecto al escenario que se dibuja en Latinoamérica, teniendo en cuenta que en otras naciones como Argentina o Chile existe una mayor competencia. Pero no es el único destino donde se está expandiendo la marca Galicia, que también crece en Canadá, Puerto Rico, República Dominicana, Colombia, Panamá, Costa Rica o México.

Es precisamente esta estrategia con miras al exterior y la fijación por seguir abriéndose paso en el mundo para diversificar sus ventas lo que hace que el vino gallego capee temporales como el que actualmente padece el mercado yankee, donde los efectos del zarpazo arancelario todavía no han hecho mella en las cuentas de las firmas gallegas. Los datos de exportación del primer semestre son los mejores de los últimos 30 años —se vendieron botellas por un valor próximo a los 13 millones de euros—. Y es así en parte porque las bodegas adelantaron sus envíos para sortear el tan vociferado tarifazo, logrando al menos a corto plazo reducir su impacto.

Las empresas negocian ahora con sus socios importadores cómo gestionar las futuras remesas que enviarán a Estados Unidos y ya hay una fórmula sobre la mesa de algunas: que cada una de las partes asuma un tercio del aumento y el último los consumidores, minimizando así el incremento del precio de sus referencias para que esto no juegue en su contra. «Para nosotros es una subida aceptable», dice Huidobro, en especial tras los «bombazos informativos» que en los últimos meses se han sucedido con especulaciones de alzas de hasta el 200%. Y recuerda algo que no hay que olvidar: «Allí nuestro producto es categoría. El consumidor lo busca y la hostelería lo quiere».

En aras de seguir impulsando la internacionalización, el Consejo Regulador de la D.O. Rías Baixas está llevando a cabo múltiples actividades de promoción en países con potencial de crecimiento, con el objetivo de establecer y engrosar sinergias. «Lo fundamental es trabajar los mercados», receta su secretario general. A solo unos días para dar a conocer los resultados de la campaña anual —desde el 1 de septiembre de 2024 hasta el 31 de agosto de 2025—, se espera que estos sean mejores que los cosechados en la anterior.

Caída de consumo y dólar

El pasado año fue histórico para las exportaciones gallegas de vino en Estados Unidos, saldándose con una caja de 21,4 millones de euros. También lo fue en el territorio brasileño, aunque con una cifra mucho más modesta que apenas superó los 500.000 euros, lo que prueba que aún queda mucho camino por recorrer. «El acuerdo Mercosur nos abre una serie de oportunidades con Brasil», admite el presidente de Paco y Lola, Carlos Carrión, pero deja claro que si bien «esa diversificación nos beneficia, ya existía antes de los aranceles». De igual modo apunta que las barreras implantadas por Washington no reducirán su apuesta en el país americano pese a que las ventas se resientan. Y todavía ascienden. «Como bodega tenemos diferentes circunstancias en los distintos países que operamos. Estos aranceles son un añadido», matiza.

En cuanto a Brasil, el director general de Terras Gauda, Iago Becerra, también reconoce que eliminar cualquier tarifa «siempre será muy positivo», además de mostrarse convencido de que «supondrá una mejora». Aun así identifica otros frentes en el horizonte, en concreto en el mercado estadounidense, donde se teme que la subida del 15% no sea la única de la legislatura de Trump y al mismo tiempo se observa con lupa el tipo de cambio —con un dólar cada vez más barato que encarece los productos europeos— y la caída del consumo de alcohol, sobre todo entre los más jóvenes.