Uno de cada diez asalariados gallegos tiene caducado su convenio colectivo

Comisiones Obreras de Industria de Galicia remitió esta semana una solicitud formal de reunión a los sindicatos UGT y CIG y a las patronales Asime, Atra e Instalectra de cara a fijar un encuentro, «lo más pronto posible», de la comisión negociadora del convenio colectivo del metal de la provincia de Pontevedra. Es, con unas 33.000 personas, el de mayor entidad a nivel autonómico. Fue actualizado en dos ocasiones para preservar el poder adquisitivo —tenía un alza salarial mínima del 3% para los años 2024 y 2025—, pero su vigencia expira a final de año. Cuando un convenio caduca sin que haya entrado en vigor uno nuevo entra en una especie de fase nueva, la de la ultraactividad: no está vigente, pero se sigue aplicando hasta que no es reemplazado por otro acuerdo. Y hay muchos asalariados gallegos que están en esta situación, que sus marcos normativos laborales, ya sean de empresa o sectoriales, han vencido. Según el análisis del Registro de Convenios Colectivos (Regcon) elaborado por FARO, son entorno a 95.000 los trabajadores en esta situación; equivalen a uno de cada 10.

Uno de ellos es el de la industria siderometalúrgica y de talleres de reparación de vehículos de la provincia de Ourense, de aplicación sobre 7.000 asalariados. En su artículo 3 expone que su duración termina el 31 de diciembre de 2024, «sendo prorrogable tacitamente de ano en ano en períodos anuais, sempre que non sexa denunciado por ningunha das partes que o subscriben antes do termo da súa vixencia inicial ou de calquera das súas prórrogas». Pero el sindicato CIG registró su denuncia con fecha del 2 de octubre del año pasado: fuentes del sector apuntan que se ha convocado huelga para los días 15, 16, 21, 22 y 23 de este mes. Existen diferencias en torno al plus de asistencia, entre otras cuestiones.

Residencias privadas

Otro acuerdo vencido y que es de aplicación sobre miles de trabajadores es el de las residencias privadas de la tercera edad, de carácter autonómico, y que ampara a 12.000 asalariados. En este caso se alcanzó un acuerdo de la comisión paritaria del convenio —entre los sindicatos UGT y CC_OO y las patronales Agarte y Acolle— para una actualización de las tablas salariales para el ejercicio 2025. El periodo de aplicación de este acuerdo, su vigencia, era de 2020 a 2023, este último incluido. También de gran relevancia y vencidos son los convenios del comercio textil de Lugo (630 trabajadores), el de limpieza de edificios y locales de Pontevedra (9.000), el de hostelería de A Coruña (19.000), carpintería y ebanistería pontevedresas (1.800) o comercio del metal de la misma provincia (14.500 personas).

Aunque también hay pactos caducados en empresas, que bien han sido denunciados o están en fase de negociación. Es el caso de los centros industriales de Nueva Pescanova en O Porriño y Arteixo, además del área de comercio y back office de la multinacional, que afecta a trabajadores de la sede central de Chapela. Lo mismo sucede con la firma Acciona Facility o TI Automotive, con 161 y 82 trabajadores, respectivamente.

Hasta el mes de agosto, último del que existen registros oficiales del Ministerio de Trabajo, los convenios colectivos firmados en Galicia han acordado una revalorización salarial próxima al 3%, por debajo de la media alcanzada a nivel estatal (3,5%).