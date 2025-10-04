Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Lorenzana ensalza el papel de la empresa familiar

Lorenzana ensalza el papel de la empresa familiar |

Lorenzana ensalza el papel de la empresa familiar |

La conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, puso ayer en valor el papel de la empresa familiar en el buen desempeño de la economía gallega. Conforme destacó en una visita a la porriñesa Darlim, el 94% de las compañías que se asientan en la comunidad son intergeneracionales.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents