BYD supera a Tesla en ventas mundiales de coches eléctricos

El principal fabricante de automóviles de China, BYD, ha conseguido vender un total de 1,6 millones de vehículos 100% eléctricos en todo el mundo hasta el tercer trimestre de 2025, con un crecimiento del 17,6% y superando en 388.000 unidades a Tesla (1,21 millones hasta septiembre). BYD logró superar a la firma americana en ventas trimestrales con 582.522 registros a nivel mundial entre julio y septiembre (un 31,3% más que hace un año), pese al récord de ventas histórico de la estadounidense con 497.099 ventas mundiales (un 7,4% más que hace un año) en el último trimestre.

Todo ello además después de que la firma asiática contabilizase en septiembre (en todas sus motorizaciones) su primer descenso de ventas totales en 18 meses al vender 369.270 vehículos de nueva energía (eléctricos e híbridos enchufables), un 5,5% menos que en septiembre de 2024. Aunque BYD está a punto de entregar más coches eléctricos de batería que Tesla durante un año natural por primera vez, los próximos meses se antojan inestables para ambas compañías.

BYD está perdiendo impulso en su mercado nacional y Tesla tendrá problemas para repetir los resultados del trimestre pasado ahora que EE UU ha eliminado los créditos fiscales federales para la compra de vehículos eléctricos. Desde entonces, BYD ha reducido su ambición de ventas para este año a 4,6 millones de vehículos totalmente eléctricos e híbridos enchufables, casi un millón de unidades menos que su objetivo anterior.