Stellantis certifica la ampliación de vida de las K9 viguesas hasta 2032

El año del 60 aniversario de PSA en Vigo fue también muy importante por el lanzamiento de los actuales vehículos comerciales ligeros de la planta, las K9. Cuando se celebre el 75 aniversario de la hoy conocida como Stellantis Vigo, y si nada se tuerce ante la alta competencia interna entre las factorías del grupo, Balaídos verá la entrada de la próxima generación de este proyecto superventas. Y es que la compañía ha certificado la ampliación de la vida de las exitosas furgonetas hasta 2032, es decir, otros siete años más de las cinco siluetas en el Sistema 2 de la factoría, lo que las convertirá en el vehículo más longevo de Balaídos en lo que va de siglo y en uno de los más veteranos de su historia.

La tensa situación que vive la automoción en Europa, con ventas a la baja, una lenta aceptación del coche eléctrico y las dificultades para adaptarse a las estrictas normativas sobre emisiones, ha hecho que los principales fabricantes cambien continuamente sus planes. Stellantis no ha sido ajena a esta situación, con el reto añadido de un cambio de líder por el camino, tras la salida de Carlos Tavares y la llegada de Antonio Filosa como consejero delegado.

Stellantis Vigo tiene una hoja de ruta marcada que pasa por la instalación de la nueva plataforma industrial STLA Small en el Sistema 1, para continuar fabricando el Peugeot 2008 con su próxima generación, y por amarrar las furgonetas que reemplacen a las actuales K9. Aunque con lentitud y con unos plazos sin concretar, el plan para el futuro SUV (cuyo nombre interno es P1X) está en marcha; el de las furgos, en cambio, se empieza a despejar.

Aunque había rumores en la propia planta y entre los proveedores, nunca se había confirmado la extensión de la vida de fábrica de las furgonetas que se producen bajo las marcas Citroën, Peugeot, Opel, Fiat y Toyota (por el acuerdo con fabricante japonés). Ahora, el grupo está en plena renovación de contratos con proveedores y el año que han puesto encima de la mesa es 2032. Es decir, otros siete años fabricando los componentes para producir las K9, que además de en Vigo se ensamblan en Mangualde (Portugal), Ellesmere Port (Reino Unido), Tafraoui (Argelia) y, a partir de finales del próximo año, en Bursa (Turquía), tras el acuerdo con Tofas adelantado por FARO.

De esta forma, serán un total de 14 años en la planta, el modelo que más ha aguantado en lo que va de siglo, si bien está lejos todavía de otras furgonetas como la histórica Citroën C-15, que estuvo en producción durante 21 años, o modelos como el 2 CV (25 cursos) o el GS y el Dyan 6 (ambos durante 15 años).

De forma paralela, la consolidación de esta generación ayuda a fijar a los principales proveedores. En especial a aquellos que ya no han entrado en la STLA Small y el P1X y que dependen del próximo vehículo comercial para sellar su futuro a partir, ahora, de 2032.

Venta

El momento de cambios que vive la industria del motor afecta no solo a fechas, generaciones o motorizaciones. También a las marcas en sí. Con la llegada de Filosa se intensificaron los rumores sobre la posible venta de una de las marcas que explota Stellantis. Se habló de Alfa Romeo o Maserati, pero ahora la que está encima de la mesa es Free2move. De acuerdo con Bloomberg, esta unidad de negocio especializada en servicios car-sharing (uso temporal de coches) en varias ciudades estaría en el mercado. De hecho, el medio cita que el fabricante se ha puesto en contacto con posibles compradores, aunque el proceso todavía está en una fase inicial.