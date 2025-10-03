Nueva ayuda de 600 euros para gallegos con trabajos temporales

El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ofrece una prestación de entre 480 y 600 euros para quienes encadenen trabajos temporales. Esta ayuda va dirigida a quienes trabajan en el sector cultural.

Se trata de la Prestación Especial para Artistas, una medida dirigida a profesionales de las artes escénicas, audiovisuales y musicales que no tienen derecho al paro ordinario. Esta ayuda tiene una duración de 4 meses.

Requisitos para solicitar la ayuda para Artistas

Además de a quienes se dedican a las artes escénicas, musicales y audiovisuales, esta ayuda también están dirigidas a técnicos y auxiliares que trabajen en el sector cultural. El objetivo detrás de la medida es apoyar a los trabajadores de un sector que se caracteriza por los ingresos variables, en concreto, se trata de una ayuda dirigida al tiempo sin trabajar entre distintos proyectos.

La prestación se abona durante 120 días (cuatro meses) y su cuantía va de los 480 a los 600 euros en función a la base de cotización previa. Los requisitos para poder acceder a la prestación son:

Estar en situación de desempleo e inscrito como demandante de empleo.

Acreditar un mínimo de 60 días cotizados en el sector cultural durante los últimos 18 meses o de 180 en los últimos seis años.

Pertenecer al colectivo de las artes escénicas, audiovisuales y musicales, o ser un técnico o auxiliar del sector.

Cumplir el resto de requisitos que establece el SEPE.

Para tramitar esta ayuda podrás optar por dos vías: solicitarla en la sede electrónica del SEPE o de forma presencial en una oficina con cita previa. Una vez reconocida la prestación, el pago se efectuará durante los cuatro meses establecidos.

Es importante señalar que esta ayuda no es compatible con otras prestaciones o empleos remunerados. Se puede volver a pedir una vez concedida, pero tendrá que transcurrir al menos un año desde el final de la anterior ayuda.