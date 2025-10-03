Ícaro: una alarma «made in Vigo» para apagar fuegos desde el espacio

El desastre forestal que ha sufrido España este verano por la voracidad de los incendios registrados —más de 110.000 hectáreas calcinadas solo en Galicia— ha vuelto a poner sobre la mesa la necesidad de invertir en prevención para que este sea el último agosto que los montes se tiñen de negro. De verdad. Debería ser al menos una lección aprendida para las Administraciones —habrá que ver en qué queda todo el asunto—, pero lo cierto es que en el mundo empresarial ya se están gestando diferentes proyectos tecnológicos para detectar, controlar y ayudar a sofocar los fuegos que se originen en cualquier rincón del planeta... Incluso desde el espacio.

Esta es la iniciativa en la que está trabajando la viguesa Kreios Space, que recientemente se ha hecho conocida por ser la primera empresa española en recibir una inversión directa del Fondo de Innovación de la OTAN, cerrando una ronda de ocho millones de euros. En colaboración con la UVigo, Aistech Space y Telespazio Ibérica, la startup olívica se ha lanzado a desarrollar durante los próximos 30 meses un sistema que aprovechará el uso de satélites en órbita terrestre muy baja (VLEO) para generar una especie de alarma que proteja los bosques de las llamas.

El proyecto se llama Ícaro —como el joven griego que junto a su padre, Dédalo, protagoniza uno de los retos más conocidos de la mitología ateniense: intentar escapar de la isla de Creta volando con alas de plumas y cera. Espóiler: al desobedecer a su progenitor y volar demasiado cerca del sol, éstas se derriten y cae al mar—. Cuenta con cuatro millones de presupuesto —1,3 de Kreios Space— y ha recibido una ayuda de 2,4 millones del Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI). La iniciativa se alza como una de las grandes beneficiarias del Programa Tecnológico Espacial de 2024 que este organismo gestiona con el apoyo de la Agencia Espacial Española (AEE).

Frente a las barreras de los modelos actuales —que suelen ofrecer resoluciones insuficientes y recurrencias de varios días—, el sistema propuesto empleará imágenes multiespectrales en el rango infrarrojo «con una resolución sin precedentes y recurrencia inferior a 24 horas». Su desarrollo incluirá un telescopio optimizado para la detección de incendios a cargo de Aistech Space; un motor que permita operar en órbitas VLEO pese a la resistencia atmosférica y una plataforma satelital a 200 kilómetros de altitud —en las que trabajará Kreios Space—, así como distintos algoritmos de inteligencia artificial capaces de diferenciar de forma automática y certera entre incendios reales y falsas alertas, que en este caso producirá Telespazio Ibérica.

«Como tendremos más resolución al estar más cerca de la Tierra podremos detectar focos de fuego hasta tres veces más pequeños, por lo que podremos anticiparnos para controlarlos y reducir su impacto», explican a FARO desde la firma viguesa sobre el proyecto. Y no es la única ventaja, ya que el sistema facilitará la prevención una vez se apaguen los incendios, analizando las áreas afectadas en busca de puntos calientes y aquellos lugares donde sea más probable que se puedan reactivar.

Fundada hace solo cuatro años, la startup olívica desarrolla satélites diseñados para operar en órbitas terrestres muy bajas, siendo una de las empresas de referencia de Europa en estas nuevas órbitas. Su sistema patentado de propulsión eléctrica alimentada por aire (Air-Breathing Electric Propulsion) permite realizar operaciones a largo plazo por debajo de los 400 kilómetros, lo que hace posible obtener imágenes de ultra alta resolución y la conectividad de banda ancha directa a dispositivos.

Esta iniciativa se alinea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) al cubrir todo el ciclo del fuego: detección temprana, gestión y control durante su desarrollo, análisis post-incendio para identificar los riesgos de reactivación... Todo ello con el objetivo de que Europa, España y Galicia estén mejor preparadas para responder con rapidez y eficacia a una amenaza que cada verano cobra mayor gravedad por el cambio climático.