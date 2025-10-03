Galicia lidera el alza del paro en septiembre con 12.900 empleos menos en la hostelería y el comercio

Galicia despidió formalmente este septiembre otro verano de ensueño. Se acabó el buen tiempo, las vacaciones, las terrazas, el ocio y los viajeros —al menos tal y como se dejaron ver durante los meses de julio y agosto, de récord para el turismo— y comenzó un nuevo curso marcado por la fuerte contracción del empleo que se ha sentido en la comunidad, primera del país en la que más se incrementó el paro el mes pasado. Según los datos difundidos este jueves por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, el desempleo aumentó más de un 3% (+3.394 personas paradas) en contraposición a la ligera caída del 0,2% que registró el conjunto de España (-4.846). Galicia lidera el alza del paro en términos relativos y es la segunda autonomía donde más se eleva a nivel absoluto solo tras Andalucía (+7.116). En total son 113.085 personas las que en estos momentos no cuentan con trabajo, una cifra que pese a ello mejora y es un 6,5% inferior a las 120.992 que había hace un año (-7.907).

La economía gallega y su músculo laboral siguen expandiéndose en el medio plazo, pero también continúan exhibiendo el duro impacto de la estacionalidad que se siente en el sector servicios, que prácticamente aporta tres de cada cuatro nuevas personas desempleadas (2.487, el 73%). Así lo certifican también las estadísticas publicadas ayer por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que muestran que en la hostelería (-8.582) y el comercio (-4.312) se han destruido 12.894 puestos en los últimos 30 días.

Son los dos sectores más perjudicados en Galicia por el fin del verano y la consecuente reducción del gasto en bares, restaurantes, hoteles o tiendas. Su hundimiento —que se salda con un 9% menos de empleados en la primera actividad y un 2,4% menos en la segunda— contrasta con los 6.403 profesionales que gana la educación, donde los docentes y el resto de personal ligado al mundo académico —desde la limpieza de los colegios hasta la cocina y los comedores, o los profesores extraescolares— experimentan el mayor repunte de afiliados de la comunidad con el inicio del nuevo curso. El siguiente campo que más crece es el transporte y el almacenamiento (+1.638, 55.417), con la reanudación todos los negocios que descansaron en agosto.

Si se compara con las cifras publicadas el pasado mes, Galicia ha perdido en septiembre un 0,65% de sus trabajadores (-7.205), que alcanzan los 1.104.002 en su conjunto. Aun así son un 1,7% más que los que había hace un año (+18.156), situándose a la cabeza el comercio (178.670) y acto seguido las manufacturas (139.316, -458), las actividades sanitarias y de servicios sociales (114.607, -2.039), la hostelería (85.998), la construcción (83.646, -6), las actividades administrativas y auxiliares (70.723, -442) y la educación (61.216).

Por ciudades, Vigo lideró el alza del paro en la comunidad al registrar 276 nuevas personas desempleadas (15.808). También se incrementó el desempleo en Ferrol (+199, 3.680), Santiago (+87, 3.474), A Coruña (+59, 11.994), Lugo (+52, 4.108), Ourense (+39, 5.329) y Pontevedra (+23, 3.844).

En Galicia se firmaron 76.770 contratos en septiembre, casi un 30% más que en el mes anterior y cerca de un 8% más que un año atrás. El desempleo se ceba con el colectivo femenino (67.224 mujeres paradas, el 59% del total) y dentro de este con las trabajadoras con 45 o más años (41.463, casi el 37%).