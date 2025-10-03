La CEP defiende las políticas de igualdad: «Es una inversión»
Cebreiros reivindica la necesidad de allanar la igualdad de oportunidades con un foro con vocación de permanencia
REDACCIÓN
Las políticas de igualdad no son un adorno ni un trámite a cumplimentar. Más bien al contrario, porque la necesidad de adaptarse a un nuevo contexto social con igualdad de oportunidades es una de las máximas preocupaciones del tejido industrial. Así lo cree y así lo defendió ayer el presidente de la Confederación de Empresarios de Pontevedra (CEP), Jorge Cebreiros, durante el V Foro pola Igualdade celebrado en la sede de la entidad y organizado por la patronal gallega (CEG). Un evento con vocación de permanencia a largo plazo que ha ganado peso como «espacio de reflexión y debate» a nivel autonómico.
Teresa Rama Rivera, directora provincial del SEPE; Fabiola García, conselleira de Política Social e Igualdade de la Xunta de Galicia; Sabela Pérez-Torres, vicepresidenta de la CEP y Luisa Sánchez, vicepresidenta de la Diputación de Pontevedra, inauguraron la jornada con sus intervenciones. Cebreiros, Miguel Santalices, presidente de Parlamento de Galicia; María Quintiana, directora xeral de Promoción da Igualdade da Xunta y Ángela de Miguel, presidenta de Cepyme, fueron los encargados de clausurarla. «La igualdad no es un coste, sino una inversión: en talento, en creatividad, en cohesión, en reputación. Las empresas que abrazan estos valores no solo mejoran su clima interno, su fidelidad, su motivación, sino que llegan a ser más competitivas, más innovadoras y más resilientes en un mundo que exige cambios rápidos, sostenibles y éticos», exhortó el máximo responsable de la CEP.
La cita congregó a referentes de alto nivel del tejido empresarial, líderes de proyectos innovadores como Rita Pérez (Navia 3D), Iria Varela (ODS PROTEIN) y Elena Vitoria (Salmoira), con Eva López (Woman Emprende USC) de moderadora. Iria Otero (As Peaky Branders), Verónica Bulde (Pulpa Rights) o Uqui Permui (Uqui).
