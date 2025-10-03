La CEP defiende las políticas de igualdad: «Es una inversión»

Las políticas de igualdad no son un adorno ni un trámite a cumplimentar. Más bien al contrario, porque la necesidad de adaptarse a un nuevo contexto social con igualdad de oportunidades es una de las máximas preocupaciones del tejido industrial. Así lo cree y así lo defendió ayer el presidente de la Confederación de Empresarios de Pontevedra (CEP), Jorge Cebreiros, durante el V Foro pola Igualdade celebrado en la sede de la entidad y organizado por la patronal gallega (CEG). Un evento con vocación de permanencia a largo plazo que ha ganado peso como «espacio de reflexión y debate» a nivel autonómico.

Teresa Rama Rivera, directora provincial del SEPE; Fabiola García, conselleira de Política Social e Igualdade de la Xunta de Galicia; Sabela Pérez-Torres, vicepresidenta de la CEP y Luisa Sánchez, vicepresidenta de la Diputación de Pontevedra, inauguraron la jornada con sus intervenciones. Cebreiros, Miguel Santalices, presidente de Parlamento de Galicia; María Quintiana, directora xeral de Promoción da Igualdade da Xunta y Ángela de Miguel, presidenta de Cepyme, fueron los encargados de clausurarla. «La igualdad no es un coste, sino una inversión: en talento, en creatividad, en cohesión, en reputación. Las empresas que abrazan estos valores no solo mejoran su clima interno, su fidelidad, su motivación, sino que llegan a ser más competitivas, más innovadoras y más resilientes en un mundo que exige cambios rápidos, sostenibles y éticos», exhortó el máximo responsable de la CEP.

La cita congregó a referentes de alto nivel del tejido empresarial, líderes de proyectos innovadores como Rita Pérez (Navia 3D), Iria Varela (ODS PROTEIN) y Elena Vitoria (Salmoira), con Eva López (Woman Emprende USC) de moderadora. Iria Otero (As Peaky Branders), Verónica Bulde (Pulpa Rights) o Uqui Permui (Uqui).