Ceaga se posiciona a favor de que la UE apueste por el «Made in Europe»
A. A.
La conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, mantuvo ayer una reunión de trabajo con responsables del Clúster da Automoción e Mobilidade de Galicia (Ceaga). Durante el encuentro, desde el sector agradecieron a la Xunta las ayudas lanzadas al sector, además de posicionarse a favor de que la UE apueste por el «Made in Europe» para reforzar a la industria.
Durante el encuentro ambas partes repasaron a las medidas incluidas en el Plan Director da Automoción de la Xunta y se analizó la situación actual que atraviesa el sector. Así, Lorenzana reclamó la necesidad de «adoptar medidas urgentes» para facilitar a transición al vehículo eléctrico, mientras que Ceaga defendió la necesidad de impulsar el clúster para generar proyectos en colaboración.
