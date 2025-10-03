El ahorro en planes de pensiones en Galicia alcanza récord histórico

Nunca antes los gallegos habían acumulado tanto dinero en sus planes de pensiones. Tras años marcados por la incertidumbre económica y los recortes fiscales que limitaban las aportaciones, el patrimonio gestionado en estos vehículos de ahorro alcanzó el pasado año en Galicia la cifra récord de 4.199 millones de euros, según el Observatorio Inverco. Este hito evidencia cómo, a pesar de las restricciones, los ahorradores gallegos han conseguido hacer crecer su patrimonio «gracias a las rentabilidades positivas registradas en los mercados financieros», según explican los autores del informe.

El camino hasta este récord ha sido accidentado. En 2021, Galicia alcanzó por primera vez los 4.050 millones, pero en 2022 la combinación de mercados negativos; las sucesivas reducciones en el límite desgravable de los planes de pensiones que puso en marcha el Gobierno y la crisis internacional derivada de la guerra de Ucrania provocaron un descenso del 9,2%, que situó el patrimonio en 3.677 millones.

La recuperación ha sido progresiva: en 2023 ya se notó el repunte (3.933 millones) y, en 2024, la revalorización de las carteras impulsó el ahorro hasta superar todas las marcas anteriores.

El número de cuentas de partícipes alcanzó las 383.360, equivalentes al 14,2% de la población gallega, ligeramente por debajo de la media nacional del 15%. Aun así, el patrimonio medio por partícipe se situó en 10.952 euros, un 8,3% más que el año anterior. Por provincias, A Coruña lidera la inversión, con 1.861 millones. Le siguen Pontevedra con 1.412, Lugo con 502 y Ourense con 424. La mayor inversión media también está en A Coruña, con 11.798 euros, frente a los 11.258 de Lugo y los poco más de 10.000 de Pontevedra y Ourense. La distribución refleja no solo la concentración económica en determinadas áreas, sino también la diversidad de estrategias de ahorro dentro de la comunidad.

El perfil de los ahorradores gallegos muestra una clara preferencia por productos mixtos, que alcanzan más del 66% del total, tres puntos por encima de la media nacional. La renta variable pura representa el 17,7%, con especial presencia en Lugo, donde supera el 20%. En cambio, los productos más conservadores, como la renta fija y los garantizados, apenas suman un 16%, alineándose con la media española. Esta orientación hacia vehículos mixtos ha permitido a los partícipes aprovechar la estabilidad y la revalorización de las carteras durante el pasado año.

El volumen gestionado en Galicia supone el 4,6% del total nacional y el 5,1% del PIB regional, ligeramente inferior a la media española (5,8%). Estas cifras muestran que, pese a la limitada capacidad de aportación individual, los planes de pensiones siguen siendo un instrumento para la planificación financiera de muchos hogares gallegos.