El tirón de eléctricos e híbridos lidera el alza de las matriculaciones en Galicia
La venta de coches creció un 23% en septiembre | Pese a las 21.370 ventas acumuladas en lo que va de año, el sector sigue lejos de cifras prepandemia
Septiembre se cerró como un buen mes para los concesionarios de la comunidad gallega. Según los datos de las patronales de fabricantes (Anfac), concesionarios (Faconauto) y vendedores (Ganvam), el mes pasado se matricularon 2.548 vehículos, un alza interanual del 23% que se entiende, principalmente, por el tirón de los coches eléctricos e híbridos, que representaron más del 75%.
Las cifras reflejan que el mercado del automóvil sigue creciendo. En el conjunto del país el avance el mes pasado fue del 16,4%, con 85.167 unidades, que se transforma en un alza de casi el 15% (14,8%, concretamente) en el acumulado, con 854.658 coches.
En Galicia el aumento en estos primeros nueve meses es mucho menor, del 7,5%, al sumar 21.370 unidades, la mejor marca de los últimos seis años, pero lejos de las cifras prepandemia. En concreto, un 28% menos respecto a septiembre de 2019, cuando se anotaron 29.680 matriculaciones.
En lo que respecta a los datos del mes pasado, de los 2.548 vehículos comercializados, 1.934 (el 76%) correspondieron a esos coches eléctricos e híbridos. Esto supone un crecimiento del 58,6% en este segmento, lo que contrasta con la abrupta caída de los vehículos diésel (-46,7%), con solo 106, y gasolina (-22,2%), con 508 unidades.
En el conjunto del país, los electrificados (BEV+PHEV) suponen casi una de cada cuatro ventas (el 24%) y con un total de 20.479 matriculaciones.
