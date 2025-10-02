Los proveedores de automoción Bosch y ZF anuncian en solo una semana 20.600 despidos

La situación de los principales fabricantes de coches de la Unión Europea no es buena, como demuestra la oleada de paros de Stellantis en nueve plantas (tras la incorporación de Sochaux y Mulhouse), entre las que está Vigo. Urgen cambios a Bruselas, especialmente para levantar el veto a los motores de combustión en 2035 y dilatar las multas por emisiones. Pero los proveedores no están en mejor momento. La patronal comunitaria Clepa lo viene alertando casi con cada anuncio de despidos masivos. A principios de mes recordaban que en 2024 los proveedores anunciaron la supresión de más de 54.000 puestos de trabajo y solo en la última semana entre las alemanas Bosch y ZF Friedrichshafen se confirmaron otros 20.600 empleos menos.

Primero fue Bosch, que anunció el pasado jueves un recorte de 13.000 empleos hasta 2030 en su división de movilidad. La medida, que afectará sobre todo a las fábricas de Alemania, se suma a los 9.000 empleos anunciados en 2024.

Ayer fue el turno de ZF, que confirmó el recorte de 7.600 puestos hasta finales de década en su división de transmisiones electrificadas. El motivo es el de fortalecer la competitividad con ahorros de costes inmediatos por más de 500 millones de euros hasta 2027.

Tanto Bosch como ZF tienen presencia en Vigo, pero con divisiones que no están entre las afectadas. En el primer caso, la firma alemana tiene un call center; en el segundo, la unidad industrial es la de ZF Lifetec.