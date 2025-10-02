Pernas deberá doblar su pago por Atunlo si prospera la venta de la filial portuguesa CLP

Una de las cláusulas incluidas en el fichaje del mexicano James Rodríguez por parte del AS Mónaco permitió a su anterior club, el Real Madrid, el cobro adicional de 5 millones de euros. Porque se cumplieron los términos de uno de los (presumiblemente) largos e intrincados anexos del acuerdo: que el equipo español lograse clasificarse para la Champions en las siguientes cinco temporadas.

Era un elemento variable para el precio final de la operación, lo que en el argot empresarial se denomina earn-out. Y, entre los miles de cosas que han llenado miles de folios alrededor de la insolvencia y liquidación de Atunes y Lomos (Atunlo), también hay un earn-out o precio contingente, que es el que obligará a José Pernas Varela —a través de la mercantil Mare Inversiones e Inmuebles— a duplicar su desembolso para hacerse con el control de las fábricas de O Grove y Cambados.

Así consta en la documentación remitida al juzgado de lo Mercantil número 3 de Pontevedra, con sede en Vigo, y a la que ha tenido acceso FARO. Como ya desgranó este periódico, la oferta de Pernas es de 500.000 euros fijos. La compra le permitiría tomar el 65,43% de la filial de O Grove, de la que cuelga la de Cambados. Pero hay un componente adicional en el precio (el earn-out) que está relacionado con la factoría lusa Central Lomera Portuguesa (CLP), un proyecto lanzado a partes iguales por Atunlo y Grupo Marfrío en Vila Nova de Cerveira.

Las relaciones entre los (todavía) socios están rotas y Marfrío, a través de su otra subsidiaria portuguesa (Produtos Alimentares e Pescas, Pralisa), ha ofrecido 1,4 millones de euros para asumir el 100% de CLP. En caso de que se materialice esta transacción, «supondría —expone la documentación— un mayor precio a pagar por Mare a Atunlo de 560.000 euros». En otras palabras, el earn-out equivale al 40% de lo que se vaya a ingresar por la mitad de Central Lomera Portuguesa. En cifras, el pago a la administración concursal por parte de Pernas ascendería a más de 1 millón de euros.

Empleadas de Atunlo Cambados, en la línea de producción. | / Iñaki Abella

«OK» de la administración concursal

Este importe tendría que destinarse a satisfacer, muy parcialmente, las deudas con las que Atunlo fue a liquidación tras haber fracasado en su intento de aprobar un convenio de acreedores. «La venta de la cuota de Central Lomera, en opinión de esta administración concursal, también resulta una opción favorable para la resolución» del litigio abierto con Marfrío y para facilitar la continuidad del proyecto Pernas.

A mayores, y como «medidas de acompañamiento», Mare Inversiones se ha comprometido con la gestora de la liquidación de Atunlo a colaborar «gratuitamente» para la venta de stocks de producto, así como para la «asunción temporal de costes de almacenamiento» de pescado en las instalaciones de O Grove y Cambados.

Un elemento de máxima relevancia es que Pernas se ha allanado en la sentencia condenatoria que determinó que hubo un intento de despatrimonializar Atunlo mediante ampliaciones de capital y usando «sociedades pantalla». Una de ellas, Smellingreen, sí ha formalizado recurso, aunque desde el entorno de Mare confían en que renuncie finalmente a cualquier pleito. Comercial Pernas, también administrada por Pernas Varela —sus hermanas se han retirado del negocio— ha logrado homologar su plan de reestructuración y prevé conseguir lo propio próximamente con los de O Grove y Cambados, inmersos cada uno en sus respectivos planes de ajuste.