El paro aumenta un 3,09% en Galicia mientras baja en España

Galicia registró 1.104.002 afiliados a la Seguridad Social en septiembre, 7.205 (el 0,65 %) menos que un mes antes, y fue la segunda comunidad autónoma donde más subió el paro, con 3.394 desempleados más (el 3,09 %) que en agosto, hasta alcanzar un total de 113.085 parados.

Los datos divulgados este jueves por los ministerios de Trabajo y Economía Social y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones reflejan que, en comparación con septiembre de 2024, la evolución es positiva, ya que el número de afiliados aumentó en 18.156 personas (1,67 % más) y el de parados bajó un 6,54 %, con 7.907 desempleados menos.

La comunidad gallega siguió la tendencia contraria al conjunto de España, donde el mercado laboral sumó 31.462 afiliados en septiembre hasta los 21,69 millones, y el paro registrado bajó en 4.846 personas y se sitúo en 2,42 millones, la cifra más baja para un septiembre desde 2007.

Galicia fue la segunda comunidad autónoma donde más creció el paro en septiembre en términos absolutos, solo superada por Andalucía.

Todas las provincias registraron una subida del paro respecto al mes anterior, que en términos porcentuales lideró Ourense (4,17 %), seguida de Lugo (3,93 %), A Coruña (2,88 %) y Pontevedra (2,77 %).

En términos absolutos encabezó la lista A Coruña, con 1.254 desempleados más, seguida de Pontevedra (1.164), Ourense (557) y Lugo (419). Las mujeres representaron el 59,45 % del total de parados en septiembre.

El número de desempleados creció en todos los sectores económicos, especialmente en el servicios, donde se registraron 2.487 parados más. La industria sumó 137 parados, la agricultura 67 y la construcción 60, además de otros 643 desempleados que no tenían trabajo anteriormente.

En Galicia se firmaron 76.770 contratos el mes pasado, un 29,89 % más que en agosto y un 8,17 % más que un año atrás.

En ambos casos, las subidas estuvieron por debajo de los datos del conjunto del país, ya que en España la firma de contratos creció un 47,48 % respecto al pasado agosto y un 8,49 % en relación a septiembre de 2024.

Solo el 30,24 % de los contratos firmados en Galicia el mes pasado fueron indefinidos, por debajo del 43,28 % del conjunto de España.

En cuanto a los beneficiarios de prestaciones por desempleo, un total de 66.803 personas las cobraban en Galicia en agosto, con una cuantía media de 966,6 euros en el caso de las contributivas.

Las prestaciones pagadas en la comunidad autónoma supusieron un desembolso total de 91,3 millones de euros para las arcas del país.

Del total de 1.104.002 personas afiliadas a la Seguridad Social en septiembre en Galicia, 881.429 estaban inscritas en el régimen general.

Dentro del general, 7.581 cotizaban en el régimen agrario y 21.600, en el del hogar.

Además, otras 204.578 personas estaban inscritas en el régimen de autónomos y 17.996 en el del mar.