Norvento diseñará y testará una biorrefinería «cero emisiones» que pueda replicarse en toda Europa

La Unión Europea tiene como objetivo reducir la demanda energética general y suministrar energía «sostenible, rentable y segura» a gran escala, impulsando para ello tecnologías innovadoras que permitan a los Estados miembros alcanzar las metas fijadas para 2030. En tan solo cinco años se espera que las renovables aporten entre el 40% y el 45% del total de la generación del bloque comunitario y que los biocombustibles avanzados supongan más del 2% del combinado —todo con la mirada puesta en que en 2050 la economía logre el estatus de «climáticamente neutra»—, y es por ello que desde los Veintisiete están promoviendo un sinfín de proyectos que aborden los desafíos ambientales más inmediatos y futuros al calor de Horizonte Europa, el principal programa europeo de investigación para el periodo 2021-2027 —relativo al actual marco financiero plurianual— y que cuenta con un presupuesto de 95.517 millones. En este vasto vergel de iniciativas financiadas por Bruselas se encuentra Bioval, que precisamente arrancó ayer y dispondrá de 3,5 millones para «crear, desarrollar y ampliar» durante los próximos 36 meses una biorrefinería circular integrada «cero residuos y cero emisiones de carbono». En su diseño y validación participará Norvento, con el propósito de asentar los cimientos de una planta modelo «que pueda ser replicable en cualquier país europeo».

Coordinado por la firma tecnológica Idener (Sevilla) y con el apoyo de socios de España, Portugal, Bélgica, Grecia, Francia e Italia, el trabajo de la compañía gallega se centrará en producir ácidos volátiles de cadena corta y biohidrógeno, así como en aprovechar la biomasa que elaborarán a partir de microalgas algunas de las compañías involucradas en el desarrollo de estas instalaciones. En este caso, la empresa con base en Lugo llevará a cabo la valorización de estas materias primas a través de su digestión anaerobia: un proceso biológico en el que bacterias descomponen compuestos orgánicos en ausencia de oxígeno y se realiza en biodigestores cerrados. Todo ello para generar biogás.

«La idea es abordar una primera fase de validación tecnológica a nivel laboratorio, a pequeña escala, y concluir con una demostración más avanzada que permita poner a prueba el concepto en un entorno representativo de condiciones industriales», indican desde Norvento en declaraciones a FARO, explicando que la ubicación donde se testará la planta piloto todavía está por concretarse. En este sentido, otro de los objetivos será definir cuál es la mejor capacidad para esta clase de biorrefinería, algo que dependerá sustancialmente del territorio donde se asiente, las características de cada proyecto y los residuos que se utilicen para producir energía.

Fermentación oscura

El proceso combinará tecnologías ya consolidadas con otras más jóvenes y con fuerte vocación de I+D como la fermentación oscura, en la que los microorganismos actúan en ausencia de luz para descomponer compuestos orgánicos y generar biohidrógeno, «el vector más innovador» en cuanto a los bioproductos que se pretenden conseguir teniendo en cuenta que el biogás es un biocombustible «más maduro». La firma gallega contará con una subvención europea de más de medio millón de euros para llevar a cabo su cometido dentro de un proyecto en el que también participarán las portuguesas Biotrend —especializada en la optimización y el escalado de bioprocesos— y A4F-Algafuel —con más de 15 años de experiencia en la producción de microalgas—. De igual modo contribuirán a la iniciativa la Fundación Imdea Energía (España), el Centro Sviluppo Materiali de la italiana Rina Consulting —enfocada en la consultoría de materiales—, el Instituto Nacional de Ciencias Aplicadas de Toulouse y el Instituto Nacional de Investigación sobre Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (ambos de Francia), así como la Universidad de Amberes (Bélgica) y la Universidad Politécnica Nacional de Atenas (Grecia).

«La biorrefinería se diseñará mediante un concepto circular para maximizar la integración de energía y masa, apuntando a una producción con cero residuos y emisiones de carbono y necesidades energéticas mínimas», exponen los impulsores. Los biocombustibles producidos se compararán con los existentes «para buscar una alternativa competitiva».