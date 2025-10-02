Marruecos refuerza su polo industrial con más de 1.100 millones de inversión

Marruecos no para de captar inversiones industriales y de mejorar sus infraestructuras. Solo el mes pasado, el país vecino concretó más de 1.100 millones de euros con la inauguración de una fábrica de vehículos blindados militares de la india Tata, un gran astillero en Casablanca que apunta a ejercer una fuerte competencia de la mano de un socio de peso y la confirmación de una factoría de trenes de la coreana Hyundai. Movimientos que se han unido a las nuevas infraestructuras y mejora de las ya existentes (como la expansión del puerto de Tánger) o al desarrollo del ecosistema de las baterías para coches, con clara influencia China. Inversiones de calado que con cada día que pasa se quedan cortas ante la afluencia de proyectos que llaman a la puerta del Rey Mohammed VI. Una pequeña muestra del imparable crecimiento de un país que ya es competencia directa con Galicia en sectores como la automoción.

El pasado año, Marruecos recibió una serie de inversiones extranjeras directas por valor de 43.800 millones de dírhams, unos 4.000 millones de euros al cambio actual. Según los datos oficiales, la cifra supuso un aumento del 24,7% con respecto a 2023. Del total, casi el 40% correspondía a inversiones industriales, con más de 1.500 millones de euros.

Polo industrial

A la espera de ver cómo acaba este curso, solo en septiembre Marruecos concentró una serie de operaciones de mucho calado para el refuerzo de ese polo industrial. Ahí está, por ejemplo, la inauguración de su polo portuario de Casablanca, donde además de un nuevo puerto pesquero o terminal de cruceros también incorpora una de sus joyas de la corona: un gran astillero. En total, el país invirtió 5.000 millones de dírhams, unos 467 millones de euros, en una infraestructura de referencia en el continente con sus 21 hectáreas de terreno, su plataforma elevadora con una capacidad de 9.700 toneladas y su dique de 240 metros de largo por 40 de ancho. Actualmente está en fase de licitación para atraer a un socio industrial y, según la prensa local, entre los más serios pretendientes está el gigante coreano HD Hyundai Heavy Industries (HHI).

Eso sí, el desembarco de Hyundai en el país magrebí ya se ha oficializado, pero por el momento no para hacer barcos. Tampoco para producir coches, acompañando a Stellantis o Renault. Será para fabricar trenes, al calor del desarrollo ferroviario impulsado con motivo de la organización de la Copa Mundial de la FIFA de 2030 junto a España y Portugal. Su filial Hyundai Rotem instalará una planta y entregará 48 trenes en un contrato valorado en 7.000 millones de dírhams, unos 650 millones de euros, tras vencer a la española Talgo, entre otras.

La empresa que sí hará vehículos en suelo marroquí es la india Tata. Eso sí, con su división Tata Advanced Systems, es decir, para hacer blindados. La inauguración fue también en septiembre y aunque la inversión es mucho menor que las dos anteriores (16 millones de dólares, 13,6 millones de euros), supone entrar en la producción de vehículos militares, nicho que en España domina la gallega Urovesa.

Estas tres inversiones se suman a los refuerzos en infraestructuras críticas, como la ampliación de su mayor puerto, el de Tánger, anunciada este verano por valor de otros 5.000 millones de dírhams (467 millones de euros), o al polo de baterías por 65.000 millones de dírhams (6.000 millones de euros) que está levantando de la mano de innumerables empresas chinas, principalmente Gotion High-Tech, que levantará la primera gigafactoría de África.

Marruecos continúa de esta forma diversificando su economía e industria, siendo ya un actor reconocido en sectores como la alimentación, la aeronáutica o el textil, entre otros. Por no hablar de la automoción, con Stellantis y Renault como referencias, pero sin dejar de atraer a numerosos proveedores y fabricantes menores. Todo un hub con «vía libre» para exportar a la UE.