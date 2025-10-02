Dmitry Muratov, Premio Nobel de la Paz 2021, se une al Vigo Global Summit 2025

El delegado del Estado de la Zona Franca de Vigo, David Regades, confirmó ayer la presencia del Premio Nobel de la Paz 2021 Dmitry Muratov, en el Congreso Internacional Vigo Global Summit, que se celebrará el 12 y 13 de noviembre en el Auditorio Mar de Vigo. Regades valoró a Muratov como una de las figuras más valientes del periodismo contemporáneo, «ya que ha dedicado su vida a informar con rigor para dar voz a quienes no la tienen, incluso poniendo en riesgo su propia seguridad. Es un ejemplo de compromiso, ética y valentía en un momento en el que la verdad se ve tantas veces amenazada».

El anuncio realizado este miércoles se suma al de la presencia en Vigo de Daron Acemoğlu, Premio Nobel de Economía en 2024, en el panel de personas expertas que intervendrán en esta segunda edición del Congreso. «Contar con estos dos Premios Nobel en Vigo —destacó Regades— supone una oportunidad única para enviar un mensaje claro desde este Congreso: la paz es condición fundamental para el progreso económico y social». Por su parte, el alcalde de Vigo, Abel Caballero, aplaudió la confirmación de Muratov para el Summit. «Es de una gran importancia, un Nobel de la Paz hablando en este momento de la imperiosa necesidad de paz», zanjó.

El delegado del Estado recordó que en 2022 Dmitry Muratov subastó su medalla del Nobel por 103,5 millones de dólares, dinero que donó a Unicef para atender a las niñas y niños refugiados de la guerra de Ucrania. Ese mismo año, el periodista ruso sufrió un ataque cuando viajaba en tren después de que unos desconocidos lo rociaran con pintura con acentona y le provocasen quemaduras químicas.