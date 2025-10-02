El abogado laboralista, David Jiménez, sobre las casas heredadas: «Si un hermano quiere vender y el otro no, la solución es la extinción del condominio»

A la hora de heredar una vivienda entre dos o más hermanos, muchas veces se plantea un desacuerdo sobre qué hacer con la casa de los padres. Para proponer una solución efectiva a esta situación, el abogado experto en herencias, David Jiménez, explica qué sucede cuando dos hermanos heredan un domicilio y uno quiere venderlo mientras el otro desea conservarlo.

El legalista y economista expone las claves de este planteamiento en un vídeo subido en su canal de TikTok y señala cuál es la mejor forma de proceder para evitar conflictos. Lo primero que señala es que ningún heredero tiene la obligación de permanecer en la indivisión del bien heredado.

Explicado en términos llanos, si uno de los dos quiere vender, el otro no puede bloquear la situación de forma indefinida. Llegados a este punto, la pregunta es clara: ¿está obligado a comprar la mitad de la casa como si fuese una compraventa normal quien desea conservar la vivienda?. Jiménez responde tajante: «No».

Optar por la extinción del condominio

El divulgador cita los artículos 400 y 1062 del Código Civil, en los que se establece que en estos casos la solución pasa por la extinción del condominio. Se trata de un mecanismo legal que permite que uno de los herederos se haga con el 100% de la vivienda, compensando a la otra persona con dinero por la parte correspondiente.

Aunque en la práctica se trata de una compra, no sigue los cauces habituales, sino que cuenta con una figura jurídica específica. Puede parecer un paso extra sin mucho sentido, pero la ventaja de este método está en el apartado fiscal: una compraventa implica entre un 6 y un 10% de impuestos dependiendo de la comunidad autónoma, mientras que la extinción del condomio tributa entre un 0,5% y un 1,5% bajo el concepto de Actos Jurídicos Documentados (AJD).

Jiménez también resuelve otra duda relacionada con este tipo de transacciones: ¿hay que pagar plusvalía municipal en estos casos? El experto apunta que, en principio, no existe obligación de liquidar la plusvalía municipal cuando se lleva a cabo una extinción del condominio. Esto solo podría ser obligatorio en el supuesto exceso de adjudicación, es decir, si uno de los dos hermanos recibe más de lo que corresponde, por lo que el impuesto podría generarse en función de la plusvalía recibida.

Con esta figura jurídica se evita tener que poner la vivienda en el mercado en contra de la voluntad de uno de los herederos y se garantiza que cada parte obtiene un resultado equilibrado. Además, al estar regulado por el Código Civil, este procedimiento ofrece seguridad jurídica y evita posibles conflictos futuros.