La viguesa ACSM vence en la terna de la UE para investigar y localizar pecios por 20 millones

El puerto de Viana do Castelo recibió ayer por la mañana, bien temprano, la llegada del Génesis. Es el nuevo buque de la viguesa ACSM Shipping, que se encontraba realizando las pruebas de mar tras la importante reforma llevada a cabo por el astillero luso West Sea. Se trata de una unidad de casi 80 metros de eslora, la tercera de esta compañía de operaciones offshore tras la incorporación del Nautilus y el Ártabro, y la previsión es que entre en servicio «en una semana más o menos», según las fuentes consultadas. Su primer destino no ha sido revelado, pero no será por falta de carga de trabajo, abundante para ACSM. Y desde el lunes de esta semana, todavía más. Y es que la firma ha logrado imponerse en la licitación lanzada por la Agencia Europea de Seguridad Marítima, la EMSA, para proveer un servicio de vehículos submarinos operados a distancia (ROVs) con los que localizar e inspeccionar pecios en la UE. Un pedido que, según la agencia, asciende a 20 millones para cuatro años ampliables.

ACSM lleva tiempo creciendo y ofreciendo sus servicios subacuáticos. Un aumento de actividad que le llevó a la compra de esos dos barcos y a la reciente inversión de 30 millones de euros para comprar el Génesis (ex Stril Myster) y dotarse de su ROV más potente hasta la fecha: un modelo Perry Triton XLX EVO II, de 5.300 kilos, con una potencia de 200 CV y capaz de operar a 3.000 metros de profundidad.

El nuevo ROV de ACSM, el más potente de la empresa / ACSM

Sin embargo, su nombre pasó de la prensa especializada a la opinión pública con la adjudicación de la búsqueda e investigación del Villa de Pitanxo, el pesquero de Marín que se hundió el 15 de febrero de 2022 dejando 21 fallecidos entre sus 24 tripulantes. Una labor en la que ACSM (siglas para Advanced Crew and Ship Management) ya tenía experiencia, pues entre otros proyectos ya estaba haciendo inspecciones para los Estados miembros después de que la EMSA le asignase un contrato por valor de 1,6 millones de euros.

Dados los buenos resultados y la demanda de estos servicios por parte de los países de la UE, la agencia con sede en Lisboa decidió ampliar el servicio, incrementar los objetivos y aumentar sustancialmente el contrato. Como avanzó FARO, ACSM entró en la terna por este pedido, al que aspiraban otras dos empresas. Este lunes se comunicó su adjudicación oficial.

«Nos sentimos muy responsables de la tarea de proporcionar datos e información valiosos en la investigación de las causas de estos hundimientos. Y estamos orgullosos de poder trabajar con la EMSA, que proporciona de manera eficiente y rápida el apoyo, la experiencia e incluso los medios a disposición de las diferentes agencias de los Estados miembros de la UE en estos escenarios», destacó hace unos meses ACSM sobre su experiencia prestando servicios para este tipo de misiones desde finales de 2022.

Desde la EMSA, por su parte, comunicaron precisamente este lunes que ya han presentado los nuevos servicios que proveerá la empresa viguesa a los delegados de los países de la Unión Europea que forman parte del Grupo de Usuarios de Servicios Submarinos (UWS, por sus siglas en inglés) en la agencia. Según explicaron, se trata de un servicio «de última generación» que «mejorará significativamente la cartera de servicios ofrecidos a los Estados miembros».