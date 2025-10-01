La pesca proyecta más operaciones sin entrada de fondos y con relevo interno

A mediados de la pasada década, y sobre todo en ciertos círculos financieros, los fondos de inversión (private equity) se presentaban como el actor que necesitaba la industria de transformación pesquera para dar su salto definitivo al futuro. Que tenían el brebaje mágico capaz de apaciguar todos los desvelos: el de la profesionalización de los equipos directivos, el escaso tamaño de las compañías, el relevo generacional o el acceso a vías de financiación alternativas a la banca tradicional. Los fondos iban a llegar para cambiarlo todo. Y lo cierto es que casi todo ha mudado en este sector en la última década, pero lo ha hecho —salvo contadas excepciones— sin los fondos: irrupciones inéditas en el negocio de la acuicultura, operaciones de crecimiento inorgánico, alianzas transnacionales, expansión a nuevos caladeros y lanzamiento de múltiples nuevos formatos para maximizar el valor añadido y adaptarse a otros tipos de consumo dentro y fuera de los hogares. Y, además, con una remesa joven de empresas y directivos.

Grupo Profand, por ejemplo, asumió este martes la gestión de los activos de Alpesca en Argentina, de los que se despidió la norteamericana Red Chamber. Y, con anterioridad, llevó a término compras en Grecia (Kefalonia), Marruecos (Sofinas), Zaragoza (Caladero) o Estados Unidos (Seafreeze, Shoreside), amén de su incursión directa en la acuicultura de langostino vannamei. Es cierto que la compañía que dirige Enrique García Chillón dio entrada temporal al brazo inversor de la familia March en 2021: supuso una inyección de 100 millones de euros en el grupo que sí actuó como fuente alternativa de financiación, pero no se gestó para ejecutar un build-up al uso (hacer medrar ese negocio para revenderlo después), sino como complemento. La totalidad del capital de esta pesquera es, de nuevo, 100% gallega. Su estrategia no ha cambiado: verticalización de procesos, valor añadido al producto y diversificación de proteínas y mercados.

Familiares

En esta remesa de compañías también las hay con solera pero renovadas. Es el caso de Pescapuerta o Pereira, que defienden con ahínco su irrenunciable carácter familiar. Aún habiendo tenido la oportunidad de haber entregado su capital a los private equity —la práctica totalidad del sector ha recibido manifestaciones de interés por parte de fondos—, han mantenido sus planes de crecimiento orgánico, a excepción de la compra, por Pereira, de la conservera Portomar (2016). En estos últimos años han renovado flota —cuatro nuevas construcciones entre las dos—, irrumpido en la cría y engorde de vannamei (Pescapuerta en Perú), en la pesca de cefalópodos en Mauritania (las dos) o reforzado operaciones en Sudáfrica y Namibia (Pereira). Ruy Andrade es ya una referencia en esta última compañía; a la fundada por José Puerta Oviedo se ha incorporado ya uno de sus nietos, con Javier Calles en la dirección general.

Un caso también paradigmático es el de Worldwide Fishing Company (Wofco), nacida en una pequeña oficina en Cangas también en 2016 y tejida en base a las aportaciones de cinco socios: Borja Tenorio, Alberto Barreiro, Alfredo Méndez —vendió su participación, que pasaría en buena medida a autocartera—, Kunming Yang y Giansandro Perotti. Sí han consumado operaciones de crecimiento inorgánico por su cuenta —tiene casi la mitad de la argentina Conarpesa y tomó el control de Fandicosta en un proceso liquidativo concursal, así como de la enseña Bonfrig—, pero su estrategia ha reposado más en iniciativas de tipo orgánico como el lanzamiento de Marina San Marco, su división de flota propia —adquirió y renovó el atunero Manapany, ahora Ría de Aldán— y alianzas de enorme proyección como la de Bluewild.

A sus oídos también llegaron, hace años, cantos de sirena de fondos inversores, pero Luis Cabaleiro —tiene relevo interno— prefirió preservar el control de su compañía. Interatlantic amplió su abanico de negocio —tenía espíritu trader— e incorporó firmas como Galiciamar a su estructura, como hizo Marfrío en Perú con sus nuevas instalaciones para potón (dosidicus gigas) y mahi-mahi. Sobre la mesa tiene ahora otra operación en ciernes, como divugó ayer FARO: la compra, a través de su filial Produtos Alimentares e Pescas (Pralisa) del 50% de Central Lomera Portuguesa (CLP), cuyo capital comparte todavía con Atunlo. Su oferta asciende a 1,4 millones de euros y le permitirá seguir siendo una lomera (lomos de atún precocidos) de referencia para el noroeste peninsular.

Más jóvenes

Dentro de la hornada de empresarios de nueva generación están también Jacobo Fontán (Lanzal Productos del Mar, de Grupo Rampesca), Enrique Freire (Cabomar Congelados) o Eduardo Vieira (hijo), dando forma a un relevo que se ha ido produciendo también en compañías no elaboradoras como Gandón SA o Baipesca o en conserveras como Calvo.

La excepción a este crecimiento del sector de espaldas a los fondos en Galicia —porque sí hubo adquisiciones en otros puntos del país, como Discefa o Unión Martín— ha sido Iberconsa, tanto con Portobello Capital como con Platinum Equity. Distintas fuentes del sector apuntan a que la desinversión del fondo norteamericano ser retomará plenamente a cierre de este ejercicio fiscal y después de haberse visto afectada por los problemas regulatorios en Argentina. En su caso la entrada de los private equity sí propició la cuestión del relevo generacional —con la venta de los herederos de los fundadores— y un complejo y completo build-up que ha convertido a la compañía en una referencia mundial en pesquerías como la del langostino y merluza.