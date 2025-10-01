Hijos de Rivera amplía su catálogo con la incorporación de un «spritz»

Corporación Hijos de Rivera sigue ampliando su catálogo de bebidas. La empresa gallega anunció la incorporación de Amara Brava Spritz, «una propuesta innovadora que amplía las opciones que ofrece al consumidor y refuerza su posición en el mercado de bebidas ready to drink».

Con este lanzamiento, Hijos de Rivera da un paso en la categoría spritz, la bebida de origen italiano que es una de las tendencias de mayor crecimiento a nivel global, vinculada tanto al momento social del aperitivo y el afterwork así como a experiencias de consumo versátiles.

«Damos un paso más en el compromiso de nuestra compañía y de nuestros equipos con la innovación. Queremos ofrecer a los consumidores experiencias de calidad, que vayan más allá de lo convencional y que conviertan cada ocasión en única, reforzando nuestra competitividad en un mercado cada vez más dinámico», afirma el director general de Corporación Hijos de Rivera, Francisco Ucha.

La bebida se presenta en dos formatos: una botella de 75 cl, ideal para compartir, y otra en formato de 20 cl.