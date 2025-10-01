Hacienda inicia la devolución del IRPF a los mutualistas gallegos: cuál es la fecha límite y los intereses de demora
Quienes cotizaron antes de 1979 empezarán a percibir la devolución de este impuesto
Tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado 25 de julio de 2025, la Agencia Tributaria comienza el proceso de devolución automática del IRPF a los jubilados mutualistas.
Quienes cotizaron a mutualidades laborales obligatorias antes de 1979 y que hoy en día reciben una pensión pública, podrán conseguir hasta 4.000 euros en devoluciones por cada ejercicio fiscal entre los años 2019 y 2022.
La devolución busca reparar el error por el que durante años hizo que los pensionistas sufriesen un pago excesivo de impuestos al no aplicárseles la reducción del 25% que les correspondía. Según organizaciones como la Confederación Estatal de Asociaciones y Federaciones de Prejubilados y Jubilados de Telefónica (Confedetel), las devoluciones ya están llegando a algunos afectados.
Fecha límite para la devolución e interés de demora
Hacienda ha puesto como fecha límite para la devolución el 30 de diciembre de 2025. Para este día tendrán que haberse completado todas las devoluciones. Sin embargo, desde la AEAT han informado a los medios que el proceso podría darse por etapas.
El organismo señala la complejidad y la magnitud del proceso, como señala el Sindicato de Técnicos de Hacienda (GESTHA), alrededor de 4,8 millones de contribuyentes pueden recibir estas devoluciones.
Si la Agencia Tributaria no cumple con el plazo fijado, los afectados podrán percibir intereses de demora. Según la normativa actual, estos intereses serían del 4,0625% anual.
Quienes pueden acceder a la devolución
Los requisitos para acceder a la devolución del IRPF son los siguientes:
- Haber cotizado obligatoriamente a mutualidades laborales antes de 1979 (en algunos casos, incluso hasta los años 80 o 90).
- Percibir una pensión pública derivada de aquellas cotizaciones.
- Haber incluido esos ingresos en sus declaraciones de la renta entre 2019 y 2022.
- No haber recibido ninguna devolución por esos ejercicios.
- Contar con una pensión en la que se retenga el IRPF.
- Tres heridos tras el atropello de una moto a una madre y su hija junto al colegio Ramón y Cajal de Vigo
- Adiós a un pionero del mercado de ganado de Silleda
- María Velasco, psiquiatra y divulgadora: «A los niños hay que ayudarles a crecer, no lo hacen solos»
- Herido un motorista en un accidente que colapsa la AP-9 en Vigo
- Muere un motorista septuagenario en la A-55 tras colisionar contra la mediana a la altura de Mos
- Fallece a los 49 años la exconcejala del Partido Popular de Ponteareas Isabel González
- La avería de un Vitrasa provoca una gran columna de humo en pleno centro de Vigo
- Las esperas en la sanidad pública saturan la privada: tres meses para una ecografía