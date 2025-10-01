Hacienda inicia la devolución del IRPF a los mutualistas gallegos: cuál es la fecha límite y los intereses de demora

Tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado 25 de julio de 2025, la Agencia Tributaria comienza el proceso de devolución automática del IRPF a los jubilados mutualistas.

Quienes cotizaron a mutualidades laborales obligatorias antes de 1979 y que hoy en día reciben una pensión pública, podrán conseguir hasta 4.000 euros en devoluciones por cada ejercicio fiscal entre los años 2019 y 2022.

La devolución busca reparar el error por el que durante años hizo que los pensionistas sufriesen un pago excesivo de impuestos al no aplicárseles la reducción del 25% que les correspondía. Según organizaciones como la Confederación Estatal de Asociaciones y Federaciones de Prejubilados y Jubilados de Telefónica (Confedetel), las devoluciones ya están llegando a algunos afectados.

Fecha límite para la devolución e interés de demora

Hacienda ha puesto como fecha límite para la devolución el 30 de diciembre de 2025. Para este día tendrán que haberse completado todas las devoluciones. Sin embargo, desde la AEAT han informado a los medios que el proceso podría darse por etapas.

El organismo señala la complejidad y la magnitud del proceso, como señala el Sindicato de Técnicos de Hacienda (GESTHA), alrededor de 4,8 millones de contribuyentes pueden recibir estas devoluciones.

Si la Agencia Tributaria no cumple con el plazo fijado, los afectados podrán percibir intereses de demora. Según la normativa actual, estos intereses serían del 4,0625% anual.

Quienes pueden acceder a la devolución

Los requisitos para acceder a la devolución del IRPF son los siguientes: