China da a luz al crucero número 2

Primero fue el Adora Magic City. Con él irrumpió la industria china de construcción naval en el segmento de los cruceros, reservado antes a los pesos pesados de la industria europea como Fincantieri o Meyer. Pero solo fue una incursión inicial porque el segundo buque de pasajeros hecho 100% en el gigante asiático, que se llamará Adora Flora City, está tomando forma en las mismas instalaciones, del astillero Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding Co.

La compañía, integrada dentro del holding China State Shipbuilding Corporation (CSSC), controlado por el Estado, ha informado que ha cumplido «con éxito» la instalación completa del sistema de campanas extractoras «seis meses antes de lo previsto», logrando una mejora del 20% en la eficiencia de los dispositivos. El Adora Flora City tiene 341 metros de eslora y 2.144 camarotes.