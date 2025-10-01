Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

China da a luz al crucero número 2

El «Adora Flora City» tiene 341 metros de eslora y más de 2.140 camarotes

Trabajos de armamento del buque en China. | Shanghai Waigaoqiao

Trabajos de armamento del buque en China. | Shanghai Waigaoqiao

Lara Graña

Lara Graña

Vigo

Primero fue el Adora Magic City. Con él irrumpió la industria china de construcción naval en el segmento de los cruceros, reservado antes a los pesos pesados de la industria europea como Fincantieri o Meyer. Pero solo fue una incursión inicial porque el segundo buque de pasajeros hecho 100% en el gigante asiático, que se llamará Adora Flora City, está tomando forma en las mismas instalaciones, del astillero Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding Co.

La compañía, integrada dentro del holding China State Shipbuilding Corporation (CSSC), controlado por el Estado, ha informado que ha cumplido «con éxito» la instalación completa del sistema de campanas extractoras «seis meses antes de lo previsto», logrando una mejora del 20% en la eficiencia de los dispositivos. El Adora Flora City tiene 341 metros de eslora y 2.144 camarotes.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents