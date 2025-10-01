Buque «Zillarri», el ángel de la guarda que se muda a Omán

Un macicero es un buque que presta servicios auxiliares a los atuneros congeladores. Son mucho más pequeños pero su trabajo es esencial. Y el Zillarri era uno de ellos, un macicero para la armadora vasca Pesquería Vasco Montañesa (Pevasa), íntimamente ligada a Galicia a nivel comercial, societario --fue accionista de Atunlo-- y social.

No siempre tuvo encomendada esta tarea. Construido por Grupo Armón, el Zillari (ex Zala) era un pesquero de algo más de 31 metros de eslora, con base en Bermeo. Cuando se integró en Pevasa fue sometido a una intensa remodelación: se le selló la rampa de popa, le fue instalado un espardel (una plataforma sobre cubierta) y nuevos tanques para combustible. Nacía un macicero con pabellón de Belize.

Un buque que actuó como salvador en una tragedia inenarrable, luz en un mar manchado de sangre y dolor. En agosto de 2023, como desveló FARO, los ocho tripulantes que iban a bordo (dos eran gallegos) se toparon con un cayuco de unos 25 metros de eslora en aguas jurisdiccionales de Cabo Verde. A bordo iban 38 personas con vida y ocho cadáveres; aquellos pasajeros del colorido barco de madera llevaban 41 días a la deriva. Muriéndose de hambre y sed, comidos por pájaros.

Trabajos de descarga de pescadoen la localidad de Fass Boye. / Environmental Justice Foundation (EJF) / Cedida

«Lo encontraron a la deriva, trataron de remolcarlo pero su estado era muy precario. Se partía», explicaba entonces a este periódico la máxima responsable de Recursos Humanos de la compañía de Bermeo, Teresa Castro. Salvaron a esas 38 personas, no pudieron hacer más. Para encarar un trabajo así no hay astillero o reforma posible. Ni años de experiencia que valgan. “Ha sido muy duro, nuestros trabajadores están muy afectados”.

La travesía

El cayuco había salido el 10 de julio de las costas de Fass Boye, en la región senegalesa de Thiès. Partieron en este viaje 101 personas a bordo, como confirmó el Gobierno de este país. Los que se salvaron tenían todos nacionalidad senegalesa, a excepción de un pasajero de Guinea-Bisáu. Sin opciones para remolcarlo, los tripulantes del macicero procedieron a embarcarlos. «Nadie está preparado para algo así. Por suerte apareció por allí uno de nuestros barcos».

De acuerdo a la evaluación de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), seis de cada diez pesquerías del país están en situación de colapso. Y las pelágicas, que son las que dan sustento a la flota artesanal de Fass Boye, Thiaroye sur Mer, Joal-Fadiouth o Bargny, «sobreexplotadas». Esta es la razón que empuja a miles de senegaleses a echarse al mar en cayucos de la muerte como el auxiliado por el Zillarri.

Cayucos en el puerto pesquero de Nuadibú (Mauritania). / SCHALK VAN ZUYDAM - AP

Nuevo destino

Ahora este macicero encara nuevo cometido. Rebautizado como Al Malah, acaba de pasar a manos de una armadora de Omán, como ha confirmado el broker Albino Morán. Pevasa ha vendido en los últimos meses tres de sus atuneros --Playa de Bakio, Playa de Aritzatxu (ahora Beti Aurrera) y Playa de Noja (ahora Beatriz Cristina), como parte de su estrategia para reducir deuda.

Su plan de reestructuración fue admitido a trámite el pasado 12 de septiembre en un juzgado de Bilbao, como también publicó FARO.