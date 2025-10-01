Solo el 12% de los gallegos practica el teletrabajo
Lo utilizan 3 millones de empleados en España
manolo Rodríguez
«No sería muy lógico que, si se hace un huevo frito en casa y salta el aceite, esto sea considerado como accidente laboral», afirmaba el presidente de la patronal CEOE, Antonio Garamendi, en 2021, cuando iniciaba las conversaciones con el Gobierno y los sindicatos para pactar la hoy vigente ley del teletrabajo. Cinco años después de esa reflexión sobre el trabajo a distancia forma parte del día a día cotidiano de más de 3 millones de trabajadores españoles.
Galicia, no obstante, muestra una incidencia de teletrabajo del 12,3% de la población ocupada (esto es, unos 141.000 profesionales), según el último informe de Adecco, elaborado a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Se trata de un porcentaje por debajo de la media nacional (14,4%), aunque es el cuarto más alto a nivel nacional, tras Madrid (25,5%), Cataluña (15,8%), Comunidad Valenciana (14,3%) y País Vasco (13,1%).
- María Velasco, psiquiatra y divulgadora: «A los niños hay que ayudarles a crecer, no lo hacen solos»
- Conmoción en el colectivo jurídico por la prematura muerte de Roi Darrieux Raposo
- Davila 28/09/2025
- Muere un motorista septuagenario en la A-55 tras colisionar contra la mediana a la altura de Mos
- O Grove se levanta contra las invasoras
- Libre el joven detenido por la presunta agresión sexual en plena calle en Vigo
- Tres heridos tras el atropello de una moto a dos peatones en Vigo
- Los trabajadores del Santander se movilizan en Vigo contra el cierre de sucursales