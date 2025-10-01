Solo el 12% de los gallegos practica el teletrabajo

«No sería muy lógico que, si se hace un huevo frito en casa y salta el aceite, esto sea considerado como accidente laboral», afirmaba el presidente de la patronal CEOE, Antonio Garamendi, en 2021, cuando iniciaba las conversaciones con el Gobierno y los sindicatos para pactar la hoy vigente ley del teletrabajo. Cinco años después de esa reflexión sobre el trabajo a distancia forma parte del día a día cotidiano de más de 3 millones de trabajadores españoles.

Galicia, no obstante, muestra una incidencia de teletrabajo del 12,3% de la población ocupada (esto es, unos 141.000 profesionales), según el último informe de Adecco, elaborado a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Se trata de un porcentaje por debajo de la media nacional (14,4%), aunque es el cuarto más alto a nivel nacional, tras Madrid (25,5%), Cataluña (15,8%), Comunidad Valenciana (14,3%) y País Vasco (13,1%).