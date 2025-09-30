Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Xunta ve a China un «socio de fiar»

Parte de los participantes en el foro de ayer. | Xoán Álvarez

Parte de los participantes en el foro de ayer. | Xoán Álvarez

REDACCIÓN / agencias

Vigo / Santiago

La conselleira de Economía, María Jesús Lorenzana, destacó que tanto Galicia como China son «ambos socios de fiar», en el marco de un comercio «abierto» en el que ha calificado a ambas regiones como «aliados de confianza». Durante un foro en Santiago organizado por la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) sobre oportunidades de cooperación entre empresas gallegas y chinas al que acudió el embajador de China en España, Jing Yao, también el conselleiro de Emprego, José González, apeló a «fomentar nuevas oportunidades en el ámbito de la internacionalización y de la cooperación en mercados estratégicos».

El presidente de la CEG, Juan Manuel Vieites, aseguró que Galicia y China tienen el potencial para pasar de ser meros socios comerciales a «convertirse en aliados estratégicos» para generar prosperidad compartida».

