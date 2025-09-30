Pernas lanza su oferta por las plantas de Atunlo y ultima su adiós a Marfrío

El proyecto de Atunes y Lomos (Atunlo) nació, en 2007, para maximizar la rentabilidad del negocio del atún entre dos empresas armadoras vascas, Inpesca y Pevasa, y la viguesa Comercial Pernas (Coper). Tenía el aprovisionamiento de materia prima garantizado, gracias a una flota propia de atuneros congeladores, y un amplísimo fondo de comercio. La puesta en marcha de fábricas permitió verticalizar todos los procesos: pescar, hacer semielaborados para las conserveras, lanzar productos para el consumidor final y buscar salida para hasta el último kilo de pescado. Y así fue que se convirtió en la mayor comercializadora de túnidos del país, con 220 millones de euros facturados en 2022 y un volumen de 64.700 toneladas vendidas. Si la iniciativa en la que ahora trabaja José Pernas sale adelante, después de la defenestración de la multinacional, en vías de liquidación, emergerá un grupo pesquero similar a Atunlo y, a la vez, por paradógico que resulte, radicalmente distinto.

A saber, Pernas —es el exCEO de Atunes y Lomos y administrador único de Coper— aspira a hacerse con el control de las dos fábricas de Atunlo en Galicia, en O Grove y Cambados, lo que le permitiría mantener tanto el segmento de negocio enfocado a la conserva y el de la gran distribución. Pero a una escala muy inferior a la del holding que echó a andar con Inpesca y Pevasa, renunciando además al segmento del trading mayorista. Ha formalizado ya su oferta de compra ante la administración concursal, como ha podido constatar FARO. El mecanismo es el siguiente. En primer lugar, abonar 500.000 euros por el 65,43% que Atunlo tiene en Atunlo O Grove, una participación valorada contablemente en algo menos de 408.000 euros, como consta en la documentación del procedimiento concursal. José Pernas, como máximo responsable de la sociedad mercantil que hace la oferta (Mare Inversiones e Inmuebles), ha consignado ya los 100.000 euros necesarios para poder lanzar esta propuesta vinculante, la única que se ha recibido hasta la fecha.

Estructura accionarial de atunlo / Hugo Barreiro

¿Por qué la oferta es por Atunlo O Grove? Es sencillo: de esta filial cuelgan tanto el 100% de Atunlo Cambados (ahora renombrada como Frigoríficos de Cambados) y el 50% de Central Lomera Portuguesa (CLP), la factoría que la multinacional puso en marcha en 2018 en alianza con Marfrío. Atunlo O Grove también tenía participación en las subsidiarias de Santoña y Mindelo (Cabo Verde), pero ambas están ya fuera de circulación. El plan de Mare Inversiones, aún siendo una sociedad controlada por la familia Pernas, solo incluye a José Pernas Varela y su padre, José Antonio Pernas Díaz, fundador de Coper en la década los 80 del pasado siglo; las hermanas del primero, e hijas de Pernas Díaz, han abandonado el negocio.

Digerir la ruptura

Pero hay más pasos a completar. Uno tiene que ver con la demanda por vaciado patrimonial que la administración concursal interpuso contra Coper y sus socios para intentar dejar a Atunlo sin activos, en una maniobra con «sociedades pantalla» que fue revertida por orden judicial. José Pernas —y, por ende, Coper y Mare— se han allanado frente a la sentencia condenatoria. Supone la asunción de que los activos productivos sí pertenecen a Atunlo y no al galimatías de empresas creadas ad hoc en Portugal para privar a los acreedores de la multinacional de cualquier posibilidad de recuperar algo de su dinero. Es una ruptura de facto de Pernas Varela con la gestión anterior y una carrera que busca conseguir la confianza de sus clientes, apuntan fuentes de su entorno; la nueva Atunlo no quiere litigios, Coper ha logrado homologar su plan de reestructuración y prevé conseguir lo propio próximamente con los de O Grove y Cambados, inmersos cada uno en sus respectivos planes de ajuste.

Pero hay algo más: la relación con Marfrío es insalvable, como certifica la propia administradora concursal, Marta López. «Existe un evidente desencuentro societario entre los socios», reza su informe. Pero ha aparecido una solución: la filial portuguesa de Marfrío, Pralisa (Produtos Alimentares e Pescas), que es la dueña de ese 50% en la fábrica de CLP, ofrece 1,4 millones de euros para tomar el control en solitario de la factoría, especializada en lomos de atún precocidos y que ya está en resultado positivo tras haber aprobado su reestructuración. La administración concursal ha valorado como positiva tanto la propuesta de Pernas, a través de Mare, y de la venta del 50% de Central Lomera Portuguesa a Marfrío.