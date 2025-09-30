PDRA, CIG y Adega anuncian una ofensiva judicial contra la factoría de Altri
Plataforma en Defensa da Ría de Arousa (PDRA), Confederación Intersindical Galega (CIG) y Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza (Adega) anunciaron este lunes en Carril (Vilagarcía) su nueva ofensiva contra la instalación de Altri.
Se trata de un contencioso administrativo contra la denegación del recurso de alzada que pedía el archivo del expediente de solicitud de concesión de aguas por parte de la citada compañía, al entender los impulsores de esta acción legal conjunta que el 30 de mayo de 2024 venció el plazo máximo establecido, de 18 meses, «sin que la Xunta lo resolviera», por lo que se considera «desestimado».
De este modo dicen canalizar «las miles de alegaciones presentadas por la ciudadanía contra la concesión de 46.000 metros cúbicos de agua al día», recordando que Adega defiende que el caudal solicitado por Altri sea destinado a usos ambientales y de abastecimiento».
- Unos bolis Bic dejan un donativo agridulce en Meis
- María Velasco, psiquiatra y divulgadora: «A los niños hay que ayudarles a crecer, no lo hacen solos»
- Conmoción en el colectivo jurídico por la prematura muerte de Roi Darrieux Raposo
- Detenido por la presunta violación a una joven de 19 años en una céntrica calle de Vigo
- Motín' en un pesquero: el barco llega a puerto escoltado por la Guardia Civil
- Tres rampas desde Travesía de Vigo ‘allanarán’ el acceso al macroparque de Finca Matías
- Un hotel en Cangas pasará de pagar 965 euros a 4.900 por la nueva tasa de la basura
- Davila 28/09/2025