PDRA, CIG y Adega anuncian una ofensiva judicial contra la factoría de Altri

Plataforma en Defensa da Ría de Arousa (PDRA), Confederación Intersindical Galega (CIG) y Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza (Adega) anunciaron este lunes en Carril (Vilagarcía) su nueva ofensiva contra la instalación de Altri.

Se trata de un contencioso administrativo contra la denegación del recurso de alzada que pedía el archivo del expediente de solicitud de concesión de aguas por parte de la citada compañía, al entender los impulsores de esta acción legal conjunta que el 30 de mayo de 2024 venció el plazo máximo establecido, de 18 meses, «sin que la Xunta lo resolviera», por lo que se considera «desestimado».

De este modo dicen canalizar «las miles de alegaciones presentadas por la ciudadanía contra la concesión de 46.000 metros cúbicos de agua al día», recordando que Adega defiende que el caudal solicitado por Altri sea destinado a usos ambientales y de abastecimiento».