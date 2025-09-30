Los paros de Stellantis en toda Europa llegan a Vigo con afectaciones entre octubre y noviembre

Hace dos semanas Stellantis inició una oleada de paros en varias plantas europeas que finalmente acabó impactando a España. En aquel momento, la factoría de Vigo había logrado esquivar aquellas paralizaciones, motivadas por la baja demanda y la necesidad de no aumentar el stock de vehículos. Pero ya no más. La dirección de Balaídos ha comunicado a la plantilla que los dos sistemas de producción se verán afectados entre finales de octubre y comienzos de noviembre, con varios turnos suspendidos.

La situación es de normalidad en Stellantis Vigo duró solo poco más de una semana. La dirección había comunicado la programación de la producción para este mes y pese a que no había días extra la realidad era de tranquilidad. Esta mañana, en cambio, los paros que ya afectaban a Figueruelas (Zaragoza) y Villaverde (Madrid) afectarán finalmente a Balaídos, aunque en menor medida.

Si en el caso de la planta aragonesa el paro ascendía a siete jornadas y en la de la capital a 14, Stellantis Vigo echará el freno entre el 29 de octubre y el 2 de noviembre.

En concreto, el Sistema 1, en el que se ensambla el Peugeot 2008, cancela su actividad a partir del miércoles 29 de octubre en el turno A de tarde, retomando la faena el domingo 2 de noviembre en el turno de noche.

El Sistema 2, que produce las furgonetas K9 en sus cinco marcas, parará desde el jueves 30 de octubre en el turno A de tarde hasta ese mismo domingo 2 de noviembre con el turno de fin de semana.

Otros paros

Los paros en Vigo, Madrid y Zaragoza se unen, por ejemplo, a los de las instalaciones de Poissy (Francia) o Pomigliano d'Arco (Italia). La primera para del 13 de octubre al 3 de noviembre y la segunda estará afectada durante 15 jornadas. A estas se suman las plantas de Eisenach en Alemania (cinco días) o la de Tychy en Polonia (nueve días).

Según dijo entonces Stellantis a Efe, la empresa «está adaptando el ritmo de producción en algunas de sus plantas en Europa con cierres temporales», buscando que los coches acumulados se gestionen «de la manera más eficiente posible antes de que finalice el año» en medio de un mercado «difícil».