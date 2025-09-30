Mahou cifra su contribución a la economía gallega en 74 millones en el año 2024

La compañía de bebidas Mahou San Miguel contribuyó con 74 millones de euros a la economía gallega en 2024, un 15% más que el año anterior, informó en un comunicado. De acuerdo al informe Impacto socioeconómico de Mahou San Miguel en 2024, elaborado por Valora Consultores, la empresa incrementó un 4% los empleos generados en la comunidad, hasta los 10.148, de los cuales 110 fueron directos y 10.038 indirectos.

«Nuestro compromiso es seguir acompañando a Galicia en su desarrollo económico y social, generando valor compartido y sostenible”, destacó el director general de la Unidad de Negocio España, Miguel Ángel Miguel.