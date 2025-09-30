Mahou cifra su contribución a la economía gallega en 74 millones en el año 2024
REDACCIÓN
Vigo
La compañía de bebidas Mahou San Miguel contribuyó con 74 millones de euros a la economía gallega en 2024, un 15% más que el año anterior, informó en un comunicado. De acuerdo al informe Impacto socioeconómico de Mahou San Miguel en 2024, elaborado por Valora Consultores, la empresa incrementó un 4% los empleos generados en la comunidad, hasta los 10.148, de los cuales 110 fueron directos y 10.038 indirectos.
«Nuestro compromiso es seguir acompañando a Galicia en su desarrollo económico y social, generando valor compartido y sostenible”, destacó el director general de la Unidad de Negocio España, Miguel Ángel Miguel.
- Unos bolis Bic dejan un donativo agridulce en Meis
- María Velasco, psiquiatra y divulgadora: «A los niños hay que ayudarles a crecer, no lo hacen solos»
- Conmoción en el colectivo jurídico por la prematura muerte de Roi Darrieux Raposo
- Detenido por la presunta violación a una joven de 19 años en una céntrica calle de Vigo
- Motín' en un pesquero: el barco llega a puerto escoltado por la Guardia Civil
- Tres rampas desde Travesía de Vigo ‘allanarán’ el acceso al macroparque de Finca Matías
- Un hotel en Cangas pasará de pagar 965 euros a 4.900 por la nueva tasa de la basura
- Davila 28/09/2025