El Constitucional analiza si hay discriminación fiscal en Galicia a sociedades de garantía de fuera

Durante la junta general ordinaria celebrada el pasado junio, la Sociedad de Garantía Recíproca de Pontevedra y Ourense (Sogarpo) avanzó que este va a ser otro año de especial actividad en la entidad. La cartera de riesgo en vigor creció el 16% durante el pasado 2024, hasta los 192,8 millones de euros, una cantidad ya superada en lo que va de 2025. Por primera vez se salta el umbral de los 200 millones de euros en avales concedidos a empresas y autónomos para lograr financiación. A pesar la mejora de las condiciones de los bancos en los préstamos porque «los tipos de interés y los costes se suavizan y doblan la curva», Artur Yuste, presidente de Sogarpo, reivindicó la necesidad de «tener siempre a punto la máquina financiera» para «consolidar empresas». «Galicia parte con la ventaja de contar con un fortalecido producto público y de conectar con las empresas a través del conocimiento y recorrido de las SGR locales que llevamos décadas de implantación en la comunidad y de máximo compromiso con el territorio», aseguró.

El mensaje suena casi a defensa propia ante la marejada fiscal alrededor de las sociedades de garantía recíproca. El Pleno del Tribunal Constitucional acaba de admitir a trámite la cuestión de inconstitucional presentada por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) al respecto de la bonificación que este tipo de entidades con sede en Galicia tienen frente a las ubicadas en otra comunidad. Pagan el 0,1% de tipo en el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados para las primeras copias de escrituras o actas notariales por la constitución, modificación y cancelación de derechos reales de garantía. Las foráneas deben abonar el 1,5%.

Esta es la segunda cuestión de inconstitucional que el alto tribunal admite por la misma causa desde la sección cuarta de la Sala de lo Contencioso-administrativo del TSXG. La anterior, admitida en febrero, surgió a partir del recurso de Iberaval SGR, con domicilio social en Burgo, contra la decisión de la Axencia Tributaria de Galicia (Atriga) de elevarle del 0,1% al 1,5% el gravamen en la constitución de hipotecas sobre inmuebles en la comunidad. El TSXG entiende que el diferente tipo aplicado podría constituir una vulneración de la «igualdad como garantía básica del sistema tributario».

La Xunta asegura que existen otras legislaciones autonómicas con trato diferencial a las sociedades de garantía recíproca en función de su domicilio social y argumenta que se trata «de una medida de política económica para fomentar la financiación y generar actividad de forma que la pérdida de ingresos por el establecimiento de este tipo bonificado, limitado a las sociedades instaladas en nuestro territorio, revierta en forma de ingresos en otros tributos de nuestra comunidad». «Es decir —insisten fuentes de la Consellería de Facenda—, se trata de producir un efecto incentivador en la economía de la comunidad autónoma». La intención de los servicios jurídicos de la Xunta es defender la medida en el Constitucional «de acuerdo con la finalidad para la que fue establecida».