La CIG se moviliza contra los cierres de Banco Santander
REDACCIÓN
Vigo
El sindicato CIG inició este lunes en Vigo un calendario de protestas contra el cierre de sucursales de Banco Santander. Según expuso la central nacionalista, la entidad ha bajado la persiana de 17 oficinas en la comunidad en lo que va de año; en toda España son 160 las que han dejado de prestar servicio. Las protestas continuarán en Lugo (3 de octubre) y A Coruña (día 13).
El adelgazamiento de la red, zanjaron desde la federación de Banca de la CIG, lleva aparejada una amortización de puestos de trabajo y un «deterioro» en la atención al cliente.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Unos bolis Bic dejan un donativo agridulce en Meis
- María Velasco, psiquiatra y divulgadora: «A los niños hay que ayudarles a crecer, no lo hacen solos»
- Conmoción en el colectivo jurídico por la prematura muerte de Roi Darrieux Raposo
- Detenido por la presunta violación a una joven de 19 años en una céntrica calle de Vigo
- Motín' en un pesquero: el barco llega a puerto escoltado por la Guardia Civil
- Tres rampas desde Travesía de Vigo ‘allanarán’ el acceso al macroparque de Finca Matías
- Un hotel en Cangas pasará de pagar 965 euros a 4.900 por la nueva tasa de la basura
- Davila 28/09/2025