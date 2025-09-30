La CIG se moviliza contra los cierres de Banco Santander

El sindicato CIG inició este lunes en Vigo un calendario de protestas contra el cierre de sucursales de Banco Santander. Según expuso la central nacionalista, la entidad ha bajado la persiana de 17 oficinas en la comunidad en lo que va de año; en toda España son 160 las que han dejado de prestar servicio. Las protestas continuarán en Lugo (3 de octubre) y A Coruña (día 13).

El adelgazamiento de la red, zanjaron desde la federación de Banca de la CIG, lleva aparejada una amortización de puestos de trabajo y un «deterioro» en la atención al cliente.