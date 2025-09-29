Stellantis cambia de responsable financiero en medio de la tormenta de resultados y de cierres temporales de fábricas. Joao Laranjo, cercano al CEO Antonio Filosa por su pasado mutuo en Sudamérica, entra como CFO por Doug Ostermann, que deja la compañía «por motivos personales». Laranjo asumirá todas las responsabilidades que anteriormente ocupaba Ostermann.

«Con más de dos décadas en finanzas y auditoría en varios mercados y un profundo conocimiento del sector automovilístico, Laranjo aporta una sólida experiencia y liderazgo en estrategia financiera, planificación y excelencia operativa en un entorno intercultural», destaca Stellantis.

Se unió a Fiat Chrysler Automobiles (FCA) en 2009, ocupando puestos de creciente responsabilidad a lo largo de los años, en control e informes financieros, gestión de pérdidas y ganancias, tesorería, planificación y análisis financiero, cumplimiento y contabilidad.

Laranjo comenzó su carrera en General Electric en 2001, como Associate Auditor y más adelante como Controller de GE Healthcare en Sudamérica. En 2009, se unió a FCA como Chief Accounting Officer for Latin America, ascendiendo a Chief Financial Officer para la región, donde desempeñó un papel importante en la transformación financiera y el crecimiento regional. En 2017, fue nombrado Chief Financial Officer of Stellantis North America. En 2024, se unió a Goodyear como Vice President of Finance, liderando la organización Americas Finance. Se reincorporó a Stellantis a principios de este año como Chief Financial Officer of Stellantis North America bajo la nueva dirección de la Compañía.

Laranjo tiene un MBA de IBMEC en Brasil y está graduado en Advanced Finance Program en The Wharton School.

«Tras haber trabajado estrechamente con Joao durante 15 años y ser testigo de su progresión, siempre me ha impresionado su excelente perspicacia financiera, su mentalidad orientada a los resultados y su profundo conocimiento de las complejidades de nuestra industria», comentó Antonio Filosa, Stellantis CEO. «Estoy encantado de darle la bienvenida al Stellantis Leadership Team mientras continuamos posicionando a nuestra compañía para el crecimiento futuro y el éxito a largo plazo».

«También me gustaría agradecer a Doug Ostermann sus muchos años de servicio dedicado a FCA y a Stellantis», añadió Filosa.

Stellantis confirma que su orientación financiera para 2025, tal como se comunicó durante la H1 Earnings Call, el 29 de julio de 2025, se mantiene sin cambios en todos los aspectos. La compañía también confirma que el anuncio de los Q3 2025 Shipments and Revenues tendrá lugar el 30 de octubre de 2025, según lo planeado.