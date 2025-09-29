«Mogambo» elige Vigo: el yate del fundador de Whatsapp se recrea en Bouzas

Mogambo es una de las películas más recordadas de mediados del siglo pasado. Tenía todas las cartas para convertirse en un clásico: dirección de John Ford y una tríada de actores de primer nivel, con Ava Gardner, Grace Kelly --fueron candidatas a mejor actriz protagonista y de reparto, respectivamente -- y Clark Gable.

Mogambo, el de Churruca, también fue uno de los locales más míticos del ocio nocturno vigués, que cerró en 2023 para dar paso a otra iniciativa empresarial con la música como protagonista.

Y, sin salirnos del capítulo de emblemas, Mogambo es uno de los superyates de mayor solera del panorama global. Con 73 metros de eslora y capacidad para 12 pasajeros, sin estrecheces, fue construido por el astillero alemán Nobiskrug --ahora integrado en Lürssen tras quebrar-- en 2012. Pertenece a uno de los cofundadores de la aplicación de mensajería Whatsapp, Jan Borysovych Koum, de acuerdo a los principales portales de información de buques de recreo.

Jan Koum, en una imagen de archivo / FdV

Su coste de construcción se estima en unos 75 millones de dólares. A juzgar por el dinero que Facebook pagó por Whatsapp en 2014, unos 22.000 millones de dólares, a este emprendedor nacido en Ucrania le habría dado para varios Mogambos.

Más barcos

De hecho, distintos portales especializados le atribuyen también la propiedad del yate Power Play (55 metros), el Moonrise (100 metros, costó 220 millones de dólares en 2020) y el Nebula, un buque de apoyo de más de 68 metros construido en Armón en 2022. El coste en mantenimiento solo del Mogambo ronda entre los 5 y los 7 millones de dólares.

El «Nebula», construido por Armón / Armón

Esta embarcación permanece en las instalaciones de Marina Davila, en Bouzas, al calor del veranillo de San Miguel. Un clima infinitamente más acogedor que el de la ciudad noruega de Bergen, desde donde recaló en la ciudad el pasado sábado. Su partida está prevista para mañana martes.

El nombre de Jan Koum está asociado a la financiación de distintas iniciativas en favor del Estado de Israel. Es uno de los donantes principales del lobby AIPAC (American Israel Public Affairs Committe). Está en la lista de las mayores fortunas judías a nivel mundial, de acuerdo a la revista Forbes.