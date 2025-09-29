ETT, talleres y los cuidados lideran las vacantes de difícil cobertura en Galicia

En Galicia estaban 5.545 vacantes de empleo de las casi 150.000 identificadas en toda España por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en su reciente balance del segundo trimestre del año. Su homólogo en Galicia, el IGE, eleva los puestos sin cubrir en la comunidad por encima de los 14.400 en ese mismo periodo entre las empresas con 9 o más trabajadores. Es una diferencia abismal, pero hay que tener en cuenta que ambos organismos hacen sus cálculos a partir de lo que cuentan las empresas en una encuesta y, probablemente, muchas organizaciones patronales dirán que las dos cifras se quedan cortas.

Al margen de las estimaciones o la cuantificación que un sector en concreto pueda hacer, «es notorio que la existencia de las dificultades para ajustar demanda y empleo tiene una repercusión negativa en todos los agentes y operadores del mercado de trabajo», señala el Servicio Público de Empleo Estatal (Sepe) en su tercer informe sobre los desajustes laborales que acaba de publicar. El organismo, a través del Observatorio de las Ocupaciones, inició en 2024 una nueva línea de investigación sobre este asunto dada la transcendencia de los desequilibrios. Afectan, como señala su director general, Gerardo Gutiérrez, «no solo a la posibilidad de que las personas encuentren un trabajo decente y productivo, sino que además son un lastre para el crecimiento del empleo, la mejora de la productividad y el desarrollo económico y social».

Frente al «amplio consenso» de la existencia de los problemas para cubrir puestos, «resulta más complejo el acuerdo en cuanto a la causalidad de estos desajustes», remarca el Sepe, con un nutrido repertorio de opiniones «que ponen el foco, bien en la demanda de empleo, es decir, en la falta de perfiles adecuados, o bien en la oferta, especialmente en el desacuerdo en las condiciones laborales» y, más concretamente, en el salario, la jornada y el horario. Resulta relevante para la entidad dependiente del Ministerio de Trabajo que en algunas actividades aflore «la escasez de talento» porque las necesidades productivas superan a los demandantes.

«No hay, por tanto, un desajuste competencial, sino digamos que demográfico (falta de relevo generacional) o de preferencias —explica—. Algunos sectores parecen menos atractivos por sus propias condiciones, como puede ser el caso de la hostelería, la construcción o la logística». El Sepe avisa de la persistencia todavía de «estereotipos de género que orientan las preferencias de la población femenina hacia ocupaciones relacionadas con los cuidados y la alejan de ocupaciones tradicionalmente masculinas».

Con la información aportada por la Encuesta Trimestral del Coste Laboral, la que hace también con carácter anual el Ministerio de Trabajo sobre las dinámicas del empleo y una tercera encuesta directa del Sepe a patronales, agentes sociales y algunas empresas de trabajo temporal (ETT), sale a la luz «un aspecto crítico»: la «elevada proporción» de las vacantes de difícil cobertura. Aquellas que tardan 90 días o más en cubrirse. En el cuarto trimestre rondaron las 38.300, casi el 43% de los empleos en el aire.

El 44% de los puestos disponibles en Galicia tarda más de 90 días en encontrar candidato

El porcentaje supera el 44% en la construcción. En industria se situó en el 39% y en el 43% en los servicios, el único sector donde aumentaron en 2024. Cataluña concentró el 29,6% de las vacantes con más quebraderos de cabeza (11.349) y Madrid otro 24,7% (11.349). En Galicia fueron 1.003, el 44% de los puestos disponibles aquí, tras un recorte del 37% en comparación con el trimestre anterior y un 21% menos que entre octubre y diciembre de 2023.

¿Y cuáles son las actividades donde hay más dificultades en la comunidad? Pues las ETT, con 155 vacantes libres desde hace 90 días. Le siguen concesionarios y talleres de coches (105); los servicios sociales sin alojamiento (94); programación, consultoría e informática (85); construcción de edificios (76); asistencia en establecimientos residenciales (70); I+D (59); almacenamiento y actividades anexas al transporte (50); servicios a edificios y jardinería (32); y comercio minorista (32).

Las divisiones con más vacantes de difícil cobertura en Galicia / FDV

En la encuesta anual del Ministerio de Trabajo, a la cabeza de las menciones de las empresas de Galicia cuando se les interroga por las ocupaciones en las que es más complicado fichar a un trabajador figura el puesto de conductor asalariado de camión. La citaron 22 veces. Con 20 menciones sobresalen también los farmacéuticos y 17 veces los albañiles. En cuarto lugar están los camareros, con 15 menciones. La hostelería se mantiene como un sector problemático, pero la otra encuesta del Sepe a patronales, sindicatos y ETTs revela que únicamente uno de los consultados considera imposible lograr personal.

¿A qué achacan el desajuste las empresas? El 23% a la falta de candidatos; el 21% a las carencias en experiencia; un 17% a la ausencia de competencias técnicas; el 9% a las lagunas en formación en general; el 3% al vacío en idiomas; el 2% al déficit de competencias digitales; y el 12% al desacuerdo en las condiciones laborales. En este último caso, la jornada (21%) supera al enfrentamiento por los salarios (20%). El horario también pesa: 19%. Solo el 11% de las empresas señala como un problema la movilidad.