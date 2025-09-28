El sector de la defensa se abona al naval vigués: Narwhal y Zyon harán 17 embarcaciones

El sector de la defensa vuelve a centrar sus miradas en el naval vigués. En estos días en los que se ha entregado con éxito la patrullera oceánica (OPV) Duque de Ahumada, de Armón Vigo para la Guardia Civil, y mientras se fabrican las OPV de Cardama para Uruguay o la nueva Embarcación de Apoyo a Buceadores (EAB) de la Armada, a cargo de Freire Shipyard, más astilleros del área están logrando contratos para proveer otro tipo de unidades navales de menor eslora a distintas fuerzas armadas. Narwhal Boats, empresa con base en O Porriño, fabricará un total de 13 semirrígidas de hasta 12 metros de eslora por casi 1,4 millones de euros; Zyon Galicia, de Pazos de Borbén, se encargará de producir otras cuatro para Mauritania y Senegal por algo más de 350.000 euros, y Aister Aluminium Shipyard, de Moaña, está a punto de hacerse con otro pedido para fabricar un barco auxiliar de la Marina de Camerún.

Aunque las grandes cifras y la mirada de la opinión pública están en los contratos logrados por los principales astilleros del país para buques de acero, la necesidad de embarcaciones de menor tamaño neumáticas, de fibra o de aluminio es también imperiosa para los cuerpos y fuerzas de seguridad. Un ejemplo está en la reciente adjudicación a Narwhal por parte de de la Dirección de Gestión Económica de la Jefatura de Apoyo Logístico de la Armada, que asignó el contrato para el «suministro de embarcaciones neumáticas para la Armada» para distintos servicios y usos.

En concreto, el astillero se hizo con los tres lotes para producir tres barcos de hasta 12 metros de eslora para la Unidad de Buceadores de Medidas Contra Minas (Ubmcm), con uno o con dos motores fueraborda, y otras siete semirrígidas para el Centro de Buceo de la Armada (CBA). Además, realizará una para la Estación Naval de Mahón (Menorca) de casi 5 metros y con capacidad para 10 personas, así como otras dos para embarcar en el buque de salvamento y rescate Neptuno.

Aunque el presupuesto base de la licitación era de 1,95 millones de euros (sin impuestos), Narwhal Boats se hizo con el pedido completo por 1,39 millones (IVA incluido). Sus rivales en la terna fueron la moañesa Rodman Polyships, la catalana Zodiac Española y la lusa Vanguard Marine.

Con este encargo Narwhal aumenta una cartera de pedidos que está protagonizada por otra serie de barcos militares. En este caso, las 24 semirrígidas por seis millones de euros que enviarán a 12 países de África como parte de un proyecto de cooperación europea que lidera Portugal para mejorar el control del Golfo de Guinea. El pedido, adelantado por FARO, es uno de los mayores de su historia.

Aister, propuesta para la fabricación de un barco auxiliar para la Marina de Camerún

En lo que respecta al contrato de Zyon Galicia, corresponde al proyecto Garsi, siglas para Grupos de Acción Rápida de vigilancia y de intervención. Se trata de una iniciativa de la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración Políticas Públicas (FIAP) que busca crear unidades policiales de lucha contra el terrorismo y el crimen organizado en la región del Sahel.

Así, Zyon Galicia venció en la licitación para el suministro de tres embarcaciones de intervención fluvial y equipamiento náutico para Mauritania y otra para Senegal. En total, un pedido de algo más de 350.000 euros (con IVA) para unidades de unos 8 metros de eslora.

La FIAP también lanzó otra licitación para una embarcación auxiliar de casco rígido para la Marina de Camerún con un presupuesto de 162.000 euros. Zyon también se presentó, pero por el momento la propuesta de adjudicación está a nombre de la moañesa Aister. En las próximas semanas se resolverá el contrato.