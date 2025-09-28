El euríbor se encamina a su segunda subida consecutiva

El euríbor a doce meses, el indicador de referencia para la mayoría de hipotecas variables en España, podría cerrar septiembre al alza y encadenar dos meses consecutivas de incrementos, aunque seguiría abaratando las cuotas de estos créditos. A falta de dos sesiones para que finalice el mes, la tasa media del euríbor alcanza el 2,170%, ligeramente por encima que el mes previo, cuando cerró en el 2,114%.

El indicador seguirá propiciando un ahorro en las hipotecas variables que se tengan que revisar con el dato de septiembre, ya que hace un año la tasa era más elevada, del 2,936 %. En el caso de una hipoteca media de unos 150.000 euros a 25 años con un diferencial del 1 % sobre el euríbor de septiembre, se pasará de pagar 786,46 euros a 724,65 euros.