«Debemos estar orgullosos de nuestra industria pesquera»

Baltar Abogados es uno de los despachos de referencia en el área corporativa de toda Galicia. Acaba de participar en tres operaciones de calado: La compra de Kata Aragón por Grupo Marsan, la integración de Viajes Abramar en Úbico y la entrada de Recursos de Galicia en el capital de la promotora de la mina de Doade, Recursos Minerales de Galicia. Gabriel Baltar es su socio fundador.

– ¿Qué es Baltar Abogados?

– Somos un despacho exclusivamente dedicado al asesoramiento corporativo. Se constituyó en el año 2009 y hemos ido creciendo cada año a doble dígito. Somos unos 30 abogados y economistas y tenemos una especialización importante en fusiones y adquisiciones dentro del mercado gallego.

– ¿Cuáles son los motivos que están propiciando ahora la firma de operaciones corporativas?

– Nosotros identificamos fundamentalmente tres causas. La primera, y muy importante en Galicia, es la de la sucesión generacional. Es decir, una familia, un fundador o una segunda generación, se jubila o está saliendo del negocio y quiere que la tercera generación continúe. En esos procesos de relevo generacional se producen este tipo de operaciones.

– ¿Y los procesos de concentración?

– Es otra causa. Hay muchos sectores que están sometidos de repente a un proceso de concentración, bien porque está muy atomizado o por problemas relacionados con la intensidad del capital. Con las nuevas tecnologías muchas pequeñas empresas no pueden hacer frente a las inversiones tan monstruosas que supone adaptarse a las nuevas tecnologías, esto les obliga a sumar si quieren sobrevivir. Y, en tercer lugar, están los planes estratégicos. Puede haber una empresa que proyecta una hoja de ruta a 3 años, por ejemplo, en los que quiere multiplicar su ebitda o integrarse verticalmente. Esto se ve mucho en el sector pesquero gallego, y es aquí donde están surgiendo este tipo de crecimientos inorgánicos, buscando oportunidades para cumplir con sus objetivos. Yo creo que deberíamos estar todos súper orgullosos de nuestra industria pesquera porque se han producido dos cosas increíbles. Una es que hemos dejado de ser solo armadores, ha habido un proceso de integración vertical enorme. Y, la segunda, es que tenemos un relevo generacional hecho. Hay un caso paradigmático que es el de Enrique García con Profand, desde cero ha construido una compañía que es buque insignia en la pesca europea y pronto mundial, estoy seguro.

– ¿Estas tres causas son transversales, se dan en todos los sectores? Porque los problemas de relevo, de tamaño, de capitalización... sí son generales.

– En todos. En el pasado, todos los proveedores que había alrededor de la planta de PSA [ahora Stellantis] eran personas de Vigo que tenían un pequeño taller que crecían a rebufo de la fábrica. Ahora todas esas empresas están dentro de multinacionales. Y esto es un ejemplo de lo que sigue pasando hoy en día: integrarse en algo más grande porque no se es capaz de seguir en solitario.

«No hay dificultad de acceso a financiación y también contribuye a nuevas operaciones»

– Hace unos años se hablaba del private equity como la panacea para resolver todos estos problemas. ¿Dónde se han ido?

– Los fondos de inversión al final tienen accionistas detrás que buscan dos cosas fundamentalmente, rentabilidad y estabilidad, seguridad. Si eso no lo encuentran en un país en concreto y en un momento en particular, se retiran. Lo que hace un fondo de inversión es entrar en un sector, profesionalizarlo cuando es necesario y hacer un build-up, es decir, hacer crecer ese negocio, ya sea adquiriendo otros negocios y uniéndolos, ya sea haciendo crecer ese negocio propio. Y, al cabo de un tiempo, que es no muy largo, vender, recoger beneficios para sus accionistas y y continuar con su rueda.

– ¿Hay dificultad de acceso al crédito? Porque el acceso a financiación alternativa era uno de los atractivos de estos fondos.

– A día de hoy no hay esa dificultad, y es uno de los factores por los cuales esas operaciones de compra y venta y fusiones se están produciendo.