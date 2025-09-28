Abogados y procuradores piden un trato favorable para pasar a autónomos

Miles de abogados y procuradores se manifestaron ayer en Madrid reivindicando la llamada «pasarela al RETA» (Régimen Especial de Trabajadores Autónomos). Los convocantes lograron una muy escasa participación de otros profesionales como médicos, ingenieros, arquitectos o gestores administrativos. Esta misma semana se cerró el plazo de enmiendas a la Proposición de Ley del PSOE sobre la Pasarela RETA. La mayoría de partidos piden, en línea con los manifestantes, un trato privilegiado, el «1x1»: que un mes en la mutualidad compute como un mes en el RETA, independientemente de las cantidades aportadas.