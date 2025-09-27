Los proyectos industriales disparan un 146% la inversión extranjera en Galicia

Como en muchísimas otras palancas de la economía, la pandemia marcó un antes y un después en la inversión extranjera directa. En la etapa precoronavirus representaba alrededor del 2,5% del Producto Interior Bruto (PIB) mundial. Tras la crisis sanitaria, su peso menguó hasta el 1,5%. «Esta evolución no es un fenómeno aislado, ya que también se extiende a otros flujos financieros, como la inversión de cartera, al tiempo que el comercio internacional de bienes y servicios se ha estancado en términos de PIB mundial», relata el Banco de España en su reciente análisis sobre los circuitos del capital foráneo en un contexto de fragmentación de las relaciones internacionales.

España, líder del crecimiento económico en Europa en los últimos años, es también una excepción en la desaceleración de la inversión extranjera. Se ha mantenido «en niveles relativamente elevados» en las últimas dos décadas, alrededor del 2,3% del PIB, «un porcentaje que prácticamente duplica al registrado en las principales economías de la Unión Económica y Monetaria».

Cambio de visión

El organismo capitaneado por José Luis Escrivá recuerda que, tradicionalmente, este tipo de inyecciones se presentan como motores para «impulsar la capacidad de crecimiento del país que recibe dichas inversiones». «No obstante, más recientemente —continúa—, también se han venido enfatizando algunas posibles vulnerabilidades asociadas a estas transacciones en un contexto de crecientes tensiones geopolíticas a escala global». Y pone un ejemplo: «la autonomía estratégica de un país podría verse comprometida si algunos activos críticos para la seguridad nacional están en manos de empresas extranjeras, en particular cuando estas están controladas, directa o indirectamente, por terceros gobiernos».

A la espera de ver qué ocurre el resto del año, la inversión extranjera en España arroja una caída del 60% en el primer semestre. Entraron 8.476 millones de euros, un 60% menos que en el mismo periodo de 2024 (21.407 millones), según el balance que acaba de publicar la Secretaría de Estado de Comercio. El saldo global del país está muy condicionado por el desplome en Madrid, que absorbe habitualmente el 65% de toda la inversión. Protagoniza un descenso del 71,6%, hasta los 4.509 millones de euros. Caen con fuerza también las operaciones en Cataluña, donde el recorte fue del 58,7% (1.189 millones); un 86% en Aragón (58 millones); el 27% en Andalucía (283 millones); el 60% en Castilla-La Mancha (79 millones); y el 22% en Comunidad Valenciana (275 millones).

Tendencia diferente

Galicia va por otro camino esta vez. Pese a la enorme sombra de la incertidumbre geopolítica y comercial, la dosis de capital procedente de otros países alcanzó los 169,2 millones de euros después de un ascenso del 147%. Es la segunda mayor inyección en un primer semestre del año en toda la serie que la Secretaría de Estado de Comercio recopila desde hace 32 años. Solo se queda por debajo de los 604 millones acumulados entre enero y junio de 2019. Aunque hay que tener en cuenta dos matices: las inversiones extranjeras suelen ser muy irregulares y la comunidad tendría que superar los 378 millones de euros en operaciones a lo largo del segundo semestre para mejorar la partida de todo el año pasado (546,9 millones de euros).

La metalurgia recibió una aportación de 75 millones de euros. Concretamente, la producción de aluminio y con origen en EE UU, muy probablemente vinculada a la operativa de Alcoa en su planta de San Cibrao. El segundo sector con mayor inversión es también industrial: la fabricación de maquinaria y equipo sin usos específicos en general. Ascendió a 26 millones con origen en Italia.

Otros sectores

Casi 21 millones se destinaron la informática. El remanente se reparte entre 1,6 millones para actividades de programación y 20,3 millones en otros servicios relacionados con tecnologías de la información y la informática. Detrás estaban Reino Unido y EE UU. A suministro eléctrico llegaron 16,6 millones en una inyección desde Alemania que apunta a la producción fotovoltaica. Algo más de 20 millones recibió la construcción de edificios, con EE UU otra vez como inversor (19,9 millones) y Reino Unido (0,5 millones).

En actividades de seguros distintos de los seguros de vida hubo una partida de 3,5 millones de euros desde Francia; 2,1 millones en actividades inmobiliarias, la mayoría de capital mexicano (1,8 millones); 1,3 millones para la fabricación de pasta de papel de una empresa portuguesa; cerca de un millón de euros desde Noruega para servicios técnicos de ingeniería; y 309.000 euros para negocios de alojamiento turístico y de corta estancia de capital mexicano.

Cae en el exterior

Los movimientos de capital a la inversa sí echan el freno en seco en Galicia. Desde aquí se inyectaron en negocios de otros países 124,1 millones de euros. Nada que ver con los más de 1.500 millones del primer semestre del ejercicio pasado. Buena parte de la cantidad son operaciones inmobiliarias, unos 102 millones de euros. A pesca y acuicultura fueron 2,4 millones; 3,5 millones en construcción de edificios; 7,5 millones en comercio mayorista; 2,2 millones en el segmento al por menor; y 5,9 millones en servicios de alojamiento.