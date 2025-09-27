CC OO exige a la Xunta más inversión y blindar el futuro del CTAG

La situación que atraviesa el Centro Tecnolóxico de Automoción de Galicia (CTAG) es inédita en sus más de 20 años de historia, según CC OO. El sindicato muestra su preocupación por «la pérdida de proyectos estratégicos» y los 23 despidos acometidos en los últimos meses, una «descapitalización» del centro; y achaca «parte de estas dificultades» también a la reducción de encargos «por parte de algunas empresas que integran el patronato» del propio CTAG.

La secretaria xeral de CC OO en Galicia, Amelia Pérez, y el secretario xeral de la Federación de Servizos de la central, Iván Cordeiro, mantuvieron el pasado jueves una reunión para abordar la situación en la que se encuentra el centro tecnológico con varios altos cargos de la Xunta vinculados a las áreas económica y de empleo. Acudieron Pablo Fernández López, secretario xeral de Emprego; Covadonga Toca, directora xeral del Igape; y Zeltia Lado, directora xeral de Formación e Cualificación para o Emprego.

El sindicato les reclamó que la administración autonómica «agilice la líneas de financiación» e impulse nuevos proyectos «que garanticen estabilidad y futuro para el CTAG». CC OO advierte que las medidas a corto plazo «no bastan». Se necesita «colaboración activa» para «abrir nuevas áreas de negocio y reforzar el papel del centro como motor tecnológico e innovador del sector de la automoción en Galicia». Según la organización, los tres representantes de la Xunta mostraron «su voluntad inequívoca» de colaboración. Es «un centro estratégico» que «no se va a dejar caer». Hubo un compromiso de explorar fórmulas de apoyo «que den respuesta a las necesidades actuales y consoliden su futuro». «CC OO seguirá defiendiendo el cuadro de personal con firmeza y responsabilidad», señala el sindicato.