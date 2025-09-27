La carga de trabajo en el metal gallego supera el 90%

Asime, la gran patronal del metal en Galicia, trasladó ayer su junta directiva a A Coruña para analizar la situación ahora mismo del sector y sus tecnologías asociadas, con la mirada puesta en la convulsa geopolítica y la guerra comercial emprendida por EE UU. A pesar de la marejada, «el sector se encuentra en un buen momento, con una elevada carga de trabajo que supera el 90% de capacidad productiva ocupada», indicó su secretario general, Enrique Mallón, que reiteró las buenas oportunidades brindadas por la eólica marina, la actividad aeroespacial y la seguridad y defensa como «los tres vectores de negocio de mayor crecimiento».

Como en casi todos los eventos impulsados por Asime, la falta de profesionales en el sector saltó como gran prioridad y amenaza para la competitividad. Más del 50% de las empresas asociadas necesita reforzar la plantilla. Faltan, «como mínimo», unos 1.500 efectivos para ejecutar los encargos que están en cartera y 5.000 «para poder desarrollar los pedidos que se podrían llegar a captar a medio plazo». De ahí que la organización reitere su apuesta por la formación con sus programas cortos de capacitación financiados por la Xunta y el Ministerio de Educación.

El metal es optimista para lo que queda de año y el próximo ejercicio, «a pesar de que preocupan enormemente los riesgos geopolíticos existentes, como son los conflictos armados y los aranceles, entre otros aspectos, que afectan en sobremanera al sector metal derivado del carácter internacional de sus empresas». Y más internacionalización es, precisamente, la apuesta de Asime para capear el temporal, incidiendo en la diversificación de mercados. Para esquivar los aranceles de EE UU, «se está trabajando en otros mercados con América Latina o Emiratos Árabes Unidos».

Asime se queja también del «alto nivel de absentismo, que está cogiendo un aspecto realmente dramático» y urge la convocatoria de las subastas de eólica marina.