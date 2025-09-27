BorgWarner aumenta la inversión en su polo de Vigo con al menos otros 6,7 millones

El proveedor de automoción BorgWarner redobla su inversión en el polo que tiene en Vigo y su área. La empresa es una de la seis que figuran en la primera tanda de resoluciones de la cuarta convocatoria del Perte VEC (Vehículo Eléctrico y Conectado), centrado en las baterías y sus componentes. Aunque es la que menos cuantía se ha adjudicado, con una subvención de 1,01 millones de euros, la resolución recoge que el proyecto que implantará asciende a más de 6,7 millones de euros (presupuesto financiable de la iniciativa), que se suman a los más de 55 millones ya anunciados cuando recibió 23,2 millones de euros en la segunda convocatoria del mismo Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (Perte).

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, fue el encargado de anunciar ayer las diferentes asignaciones, por un total de 27,3 millones de euros en subvenciones provisionales. Más tarde, el Ministerio colgó las resoluciones correspondientes, tanto las de adjudicación provisional como las desestimadas y las desistidas. Documentos en los que se especifican cantidades y se da una pincelada de lo que buscan las empresas.

En el caso de BorgWarner Emissions Systems Spain, el proyecto se titular «Nuevas líneas de producción para la fabricación de componentes esenciales para la gestión térmica de baterías», nicho que la compañía ha confiado al polo vigués, dividido entre la fábrica de producción de Zamáns, la planta de apoyo (en alquiler) de O Porriño y el centro de investigación de Porto do Molle (Nigrán), donde está levantando otra instalación por 20 millones. El presupuesto financiable es de 6.779.830 euros y el apoyo provisional se acordó por valor de 1.016.974 euros.

En anteriores ediciones del Perte, el proveedor recibió 1,5 millones de euros en la línea A de la segunda convocatoria del Perte VEC y 23,2 millones (3 de ellos en préstamos tras la desición final) en la línea B, ésta última centrada en las baterías y su cadena de valor.

Además de BorgWarner, también figura entre las seleccionadas otra empresa con base en Galicia. Se trata de Resonac Graphite Spain, A Coruña, a la que Industria adjudica 2,7 millones de euros para su «planta de producción a gran escala de grafito sostenible para ánodos de baterías de vehículos eléctricos». En su caso, el presupuesto financiable es mucho más alto: 18,2 millones de euros.

Lista de aceptadas y denegadas

Las otras cuatro empresas con ayudas provisionales son Cummins New Power (Castilla La Mancha), con 10,8 millones; Basquevolt (País Vasco), que obtiene 6,1 millones; Micro Electrochemical Technologies (Castilla-La Mancha), con 4,8 millones, y Gestamp Palencia, 1,6 millones.

En lo que respecta a las ayudas denegadas, la más llamativa es la de InoBat Iberia, la filial de la compañía eslovaca que quiere levantar una planta de baterías en Valladolid. El motivo es que no alcanzó el umbral mínimo de puntos en uno de los criterios establecidos. Junto a esta firma figuran también Renault (Valladolid), Lithium Iberia (Cáceres), Master Battery (Madrid), Levertonhelm Spain (Tarragona), Ecoimsa (Cuenca) y Seula (Zaragoza).